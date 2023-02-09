Soğuk hava üç ağrıyı nasıl tetikliyor?

Soğuk hava ile grip, nezle hastalıklar kapıyı çalmaya başlar. Ancak soğuk havalar sadece üst solunum yolunu değil; bel, boyun ve sırtı da hedef alarak ağrılara neden olur. Sonuç olarak kronikleşen, uzun dönemli ve tekrarlayıcı omurga ağrıları hissedilir. Omurganızla ilgili bir rahatsızlık söz konusu ise soğuk hava sizi daha çok olumsuz etkileyerek şikayetlerinizde artışa neden olabiliyor.

TUTULMAK NASIL OLUR?



Disklere ait yıpranma, fıtık, omurgada kaymaya bağlı sinir sıkışmaları kronikleşmiş bel, boyun ve sırt ağrılarının asıl nedenleri arasındadır. Birçok kişinin şikayetleri ilaç ve dinlenme ile kısa sürede geçebilir. Pek çok kişi ise kronikleşen, uzun dönem, tekrarlayıcı omurga sorunları yaşar. Bu kişilerde her şey yolundayken ağrı, tutukluk, hareket kısıtlılığı, kola-bacağa yayılan ağrı ve uyuşma atakları soğuk havalarda tetiklenir.

SOĞUK HAVA NEDEN AĞRILARI TETİKLİYOR?

Özellikle sıcak yaz günlerinden sonbahar-kış mevsimine geçiş bu sorunların birdenbire rahatsızlık yaratmaya başladığı dönemler. Peki neden mevsim geçişinde bizleri doktorlara gidecek kadar ağrıtan omurga sorunları yaşarız? Çünkü sorunlu, düzenini korumakta zorlanan omurgamız sıcak ortamda daha rahat olur. Kaslar daha çok gevşer, mekanik olarak omurgamızın hareketleri kolaylaşır, sorunlarıyla daha kolay baş eder ancak omurgada sorun varsa soğuktan etkilenerek şikayetlerde artışa neden olur. Çünkü soğuklarla birlikte spazmlar, gerginlik ve hareket yeteneğinde azalma omurganın toleransını da azaltır. Klima önünde uzun süre kalmak, açık araba camından gelen rüzgar, özellikle de terleyince kaslarda spazma, omurgada katılık, gerginlik ve ağrılara yol açar. En ufak ters bir hareket bile son nokta olabilir. Omurgalar güçlü olmadığı zaman, sabah lavabo önünde el yıkamak için ufak bir eğilme hareketi, bir kuvvetli hapşırık, masanın üzerindeki bardağı eğilip almak bile belde, boyunda tutulma ve sırtta bıçak saplanır ağrıyla kişileri beyin cerrahlarına getirebilir. Aslında tedaviye gerek kalmadan omurga sağlığını korumak ve sorunların farkında olmak çok önemli.

AĞRILARA KARŞI NASIL ÖNLEM ALINMALI?

Masa başında bilgisayar önünde uzun süre kalmak, omurgamızın en huzursuz olduğu, en kötü omurga pozisyonlarının başında gelir. Bilgisayara eğilmekten kaçının.

Çalışma ortamınızı gözden geçirin ve ergonomik, bel destekli bir koltukta oturun.

Masa başında çalışırken mutlaka dik oturun, ‘iki büklüm’ dediğimiz halde tablet, laptop ve cep telefonu kullanımının omurganıza ne kadar zarar verdiğini unutmayın.

Klima önünde soğuk havaya maruz kalmayın, otomobil camından sürekli rüzgar almayın.

Omurganızı her zaman sıcak tutmaya dikkat edin, terledikten sonra soğuk havaya çıkmayın.

Fazla kilolarınızdan kurtulun, hatta ideal kilonuzda olmaya çalışın.

Hareketsiz kalmayın, çünkü hareketsiz bir yaşam tarzı omurganızı zayıflatır.

Uzun süre aynı şekilde hareketsiz kalmayın.

Düzenli egzersiz yapın. Boyun, sırt, bel ve hatta merkez bölgesi yani karın kaslarınızın gücü arttıkça omurganıza, özellikle bozuk disk yapılarınıza binen yük çok azalacak ve en önemli ilaçlarımızdan birisi olacaktır.