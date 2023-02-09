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Fuat Oktay’ın dün yalanladığı yağmalamayı Erdoğan doğruladı

Erdoğan, dün Fuat Oktay'ın yalanladığı yağmayı doğruladı ve "Bazı yerlerde maalesef marketlere yağmalama çalışmaları oluyor. Bu yağmalamalara da OHAL ile devlet Parlamentodan yetkiyi alarak müdahale edecek" dedi. Depremdeki can kaybının 14 bin 14 olduğunu ifade etti.

Haber Giriş: 9 Şubat 2023 Perşembe - 13:26
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Fuat Oktay’ın yalanladığı yağmalamayı Erdoğan doğruladı

Fuat Oktay’ın dün yalanladığı yağmalamayı Erdoğan doğruladı
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kahramanmaraş merkezli depremden etkilenen Gaziantep'te canlı yayında açıklamalarda bulundu.

Dün Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, yağmalamaları yalanlamış ve şu ifadeleri kullanmıştı: Çok ilginç iddialar var. Kendileri de bunu açıklıyorlar. 'İş makineleri yolda bekletiliyor' diye sosyal medya üzerinden yoğun bilgi kirliliği yapıyor. Yağmalama iddiaları okuyoruz. 'Havalimanını biz yapıyoruz kim tutukluyorsa tutuklasın' diyorlar. Son derece seviyesizce bir meydan okumadır. Biz bu kadar emek verirken, dayanışma içinde olmamız gerektiğini buraya her çıkışımda söylememe rağmen... Cumhurbaşkanımızdan başlayarak tüm bakanlarımız, ekiplerimiz bunun sorumluluğunda hareket etmemize, dikkatli davranmamıza rağmen gidip çok basitçe iddialarla siyaset yapmak kadar çirkin bir olay olamaz.

Erdoğan bugün Gaziantep'teki konuşmalarında marketlerin yağmalandığını doğruladı. Erdoğan, "Bazı yerlerde maalesef marketlere yağmalama çalışmaları oluyor. Bu yağmalamalara da OHAL ile devlet Parlamentodan yetkiyi alarak müdahale edecek" dedi.  

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından bazı detaylar:

Tarihimizin en büyük Deprem felaketinde ilçeleriyle beraber büyük yıkıma uğradı. Dün depremin merkezi Kahramanmaraş, Hatay ve Adana olmak üzere bazı ilçelerle beraber ziyaret gerçekleştirdim.

Hayatını kaybeden vatandaşlarımızın sayısı 14 bin 14'e ulaştı. Yaralılarımızın sayısı ise 63 bin 794. Enkaz kaldırma çalışmalarımız yoğun bir gayretle devam ediyor. Yıkılan bina sayısı 6 bin 444 olarak belirlenmiştir. Buradan bir kez daha depremin etkilediği şehirlerimizin tamamındaki vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi ifade etmek istiyorum.

"HEDEFİMİZ KONUTLARIMIZI ZEMİN ARTI 3-4 OLMAK ÜZERE İNŞA ETMEK"

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı olarak hedefimiz 1 yıl içerisinde yıkılan binalara konutlarımızı zemin artı 3-4 olmak üzere inşa etmek. Bunun yanında yapılacak olan hasar tespit ile şu anda geçiş süreci için vatandaşlarımıza 10'ar bin lira nakdi yardım yapacağız.

"OHAL İLE DEVLET PARLAMENTODAN YETKİYİ ALARAK MÜDAHALE EDECEK"

Bu Türkiye'de bu süreci istismar eden, ticarette yolsuzluklara giden tüm tefecilere, fitne fesat gruplarına karşı OHAL ile müdahale etme imkanını devlete vermiş olacak. Bazı yerlerde maalesef marketlere yağmalama çalışmaları oluyor. Bu yağmalamalara da OHAL ile devlet Parlamentodan yetkiyi alarak müdahale edecek.

"KONUTLARI TESLİM EDECEĞİZ"

Hiç endişe etmeyin, biz bugüne kadar Van'da devasa depremi nasıl atlattıysa, Malatya'da Bingöl'de, İzmir'de nasıl atlattıysa orada binalara sahiplerine hızla yaparak teslim ettiysek aynı şekilde bu 10 ilimizde de bunu süratle yapacak, konutları teslim edeceğiz.

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mmt
9.02.2023 14:07
azıcın utanma olmalı  
 
SAPERE AUDE-AKLINI KULLANMAYA CESARETİN OLSUN
9.02.2023 14:05
Yağmalama diye bir şeyden bahsedilemez. Yağma cebir şiddet, korkutma ile başkasının malını almadır. Yağma suçu unsuru hukuken yoktur.  
 
Atatürk yolunda canım veririm!
9.02.2023 14:00
Havaalanını onaranları ve diğer engellettiğiniz yardımların kimden geldiğini yerel halk görüyor. Sen işine bak...  
 
TÜM YORUMLAR (14)
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