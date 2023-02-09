9 Şubat 2023 Perşembe
İstanbul 5°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • Deprem bölgesine giden Türk kadın doktor oradaki durumu dünyaya İngilizce anlattı

Deprem bölgesine giden Türk kadın doktor oradaki durumu dünyaya İngilizce anlattı

Türk kadın doktor Türkiye’yi sarsan Kahramanmaraş merkezli iki büyük depreminden ardından sosyal medya hesabından bölgelerde yaşanan felaketin boyutunu dünyaya İngilizce anlattı.

Haber Giriş: 9 Şubat 2023 Perşembe - 13:34
Takip Et

Türk kadın doktor deprem bölgesindeki felaketin boyutunu dünyaya İngilizce anlattı

Deprem bölgesine giden Türk kadın doktor oradaki durumu dünyaya İngilizce anlattı
+
Aa
-

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde saat 4.17'de 7,7; Elbistan ilçesinde saat 13.24'te 7,6 büyüklüğünde deprem olurken, Gaziantep'te de büyüklükleri 6,4 ile 6,5 olan iki deprem meydana geldi. Depremlerde 14 bin 14 kişi hayatını kaybetti, 63 bin 794 kişi yaralandı. Deprem, Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay'da büyük bir yıkıma yol açtı. Yıkılan binaların enkazı altında kalan vatandaşları kurtarma çalışmaları aralıksız devam ediyor.

Felaketin ardından Türkiye’nin dört bir yanından depremzedelere yardım için vatandaşlar seferber oldu. Bazı vatandaşlar da sosyal medya hesaplarından yardım istediler. Türk kadın doktor da deprem bölgesindeki felaketin boyutunu sosyal medya hesabından meslektaşlarına İngilizce olarak anlattı.

TARİHİN EN YIKICI DEPREMLERİNDEN

Kadın doktor şu ifadeleri kullandı:

Merhaba, ben Türkiye’den bir doktorum ve Hatay’daki deprem bölgesine gidiyorum. 6 Şubat’ta yıkıcı bir deprem oldu. Türkiye’nin sevgili milletini derinden sarstı. Bu tarihin en yıkıcı depremlerinden bir tanesi.

TÜM DOKTOR ARKADAŞLARIMA SESLENİYORUM

Ülkemizdeki 10 şehre felaket bir şekilde zarar verdi. Ve sonrasında milyonlarca kişi evsiz kaldı. Temel ihtiyaçlara erişimleri olmadan. Yıkımın büyüklüğü yürek parçalayıcı. Ben doktor Güleç ve dünyadaki tüm doktor arkadaşlarıma sesleniyorum: Lütfen, bu zor zamanlarda yanımızda olun.

TÜRKİYE İÇİN DAYANIŞMA GÖSTERİN

Türkiye için dayanışma gösterin. Maddi destek yaparak. Ayni yardım yaparak. Zamanınızı ayırarak ve gönüllü olarak Yardımlarınızla bu zor günlerin üstesinden gelebiliriz. Ve bir kez daha güçlü bir millet olarak toparlanabiliriz.

FELAKETTEN HEP BİRLİKTE KURTULALIM

Güzel ülkemiz refah dolu günler geçirdi. Şimdi hep beraber bu felaketten birlikte kurtulalım. Her zamankinden daha güçlü olarak.

10 İLDE TOPLAM CAN KAYBI 12 BİN 873'E YÜKSELDİ

AFAD'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, can kaybı 12 bin 873 oldu. Depremlerde 62 bin 937 kişi de yaralandı. Depremlerin ardından 1117 artçı deprem meydana geldi.

Enkazdaki yakınlarını umutla bekleyenlerden sessiz olmalarını isteyen ekipler, yüksek teknoloji cihazlar kullanarak girdikleri beton yığınları arasından ses almaya çalışıyor.

SIFIRIN ALTINDA 5 DERECEYE KADAR DÜŞTÜ

En ufak bir yaşam belirtisi tespit ettiklerinde çalışmalarını titizlikle yürüten ekipler, gece saatlerinde hava sıcaklığının sıfırın altında 5 dereceye kadar düştüğü Kahramanmaraş, Gaziantep ve Adıyaman'da enkaz başında yakınlarını bekleyen vatandaşların yaktığı ateşin başında ısınıyor.

 

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

tosun
9.02.2023 13:45
bilboardlarda pazarcı esnafı gibi reklam yapan medikalciler sizi göremedik oralarda.hayırdır çok binlikçi estetik ameliyatınızmıı vardı...  
 
EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Erzurumspor resmi hesabından Kılıçdaroğlu'na çirkin mesaj
1
﻿Erzurumspor resmi hesabından Kılıçdaroğlu'na çirkin mesaj
﻿Erzurumspor resmi hesabından Kılıçdaroğlu'na çirkin mesaj
﻿Depremden önceki fotoğraflar... Depremden sonraki fotoğraflar... Acı gerçek gün gibi ortaya çıktı
2
﻿Depremden önceki fotoğraflar... Depremden sonraki fotoğraflar... Acı gerçek gün gibi ortaya çıktı
﻿Depremden önceki fotoğraflar... Depremden sonraki fotoğraflar... Acı gerçek gün gibi ortaya çıktı
﻿İmamoğlu twitter kısıtlanınca Erdoğan'ı uykusuz bırakacak açıklama yaptı. Hatay için de çok önemli bir Twit attı
3
﻿İmamoğlu twitter kısıtlanınca Erdoğan'ı uykusuz bırakacak açıklama yaptı. Hatay için de çok önemli bir Twit attı
﻿İmamoğlu twitter kısıtlanınca Erdoğan'ı uykusuz bırakacak açıklama yaptı. Hatay için de çok önemli bir Twit attı
﻿Dondurucu soğukta üzerinde bira markası logosu var diye AFAD, polar bağışlarını kabul etmedi
4
﻿Dondurucu soğukta üzerinde bira markası logosu var diye AFAD, polar bağışlarını kabul etmedi
﻿Dondurucu soğukta üzerinde bira markası logosu var diye AFAD, polar bağışlarını kabul etmedi
﻿AKP'li eski vekilin boş arabalara efelik yaptığı ortaya çıktı. 'Abla bunlar boş abla, boş bu arabalar'
5
﻿AKP'li eski vekilin boş arabalara efelik yaptığı ortaya çıktı. 'Abla bunlar boş abla, boş bu arabalar'
﻿AKP'li eski vekilin boş arabalara efelik yaptığı ortaya çıktı. 'Abla bunlar boş abla, boş bu arabalar'
﻿Depremde yaralanan 156 kişi, TCG İskenderun gemisiyle Mersin'e sevk edildi
6
﻿Depremde yaralanan 156 kişi, TCG İskenderun gemisiyle Mersin'e sevk edildi
﻿Depremde yaralanan 156 kişi, TCG İskenderun gemisiyle Mersin'e sevk edildi
﻿Fuat Oktay deprem bölgesinde çalışan CHP’li belediyeleri hedef aldı: Siz kimsiniz ya
7
﻿Fuat Oktay deprem bölgesinde çalışan CHP’li belediyeleri hedef aldı: Siz kimsiniz ya
﻿Fuat Oktay deprem bölgesinde çalışan CHP’li belediyeleri hedef aldı: Siz kimsiniz ya
﻿Fenerbahçe'den destek pankartı: Ülkemizin başı sağ olsun
﻿Fenerbahçe'den destek pankartı: Ülkemizin başı sağ olsun
﻿Fenerbahçe'den destek pankartı: Ülkemizin başı sağ olsun
﻿İsmail Çipe: Bölgedeki ekipler de enkaz altında kaldı
﻿İsmail Çipe: Bölgedeki ekipler de enkaz altında kaldı
﻿İsmail Çipe: Bölgedeki ekipler de enkaz altında kaldı
﻿80 saat sonra enkazdan çıkarıldı
﻿80 saat sonra enkazdan çıkarıldı
﻿80 saat sonra enkazdan çıkarıldı
﻿Deprem bölgeleri için kan bağışında bulunmak için bu koşullara dikkat
﻿Deprem bölgeleri için kan bağışında bulunmak için bu koşullara dikkat
﻿Deprem bölgeleri için kan bağışında bulunmak için bu koşullara dikkat
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.