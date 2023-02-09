Deprem bölgesine giden Türk kadın doktor oradaki durumu dünyaya İngilizce anlattı

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde saat 4.17'de 7,7; Elbistan ilçesinde saat 13.24'te 7,6 büyüklüğünde deprem olurken, Gaziantep'te de büyüklükleri 6,4 ile 6,5 olan iki deprem meydana geldi. Depremlerde 14 bin 14 kişi hayatını kaybetti, 63 bin 794 kişi yaralandı. Deprem, Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay'da büyük bir yıkıma yol açtı. Yıkılan binaların enkazı altında kalan vatandaşları kurtarma çalışmaları aralıksız devam ediyor.

Felaketin ardından Türkiye’nin dört bir yanından depremzedelere yardım için vatandaşlar seferber oldu. Bazı vatandaşlar da sosyal medya hesaplarından yardım istediler. Türk kadın doktor da deprem bölgesindeki felaketin boyutunu sosyal medya hesabından meslektaşlarına İngilizce olarak anlattı.

TARİHİN EN YIKICI DEPREMLERİNDEN

Kadın doktor şu ifadeleri kullandı:

Merhaba, ben Türkiye’den bir doktorum ve Hatay’daki deprem bölgesine gidiyorum. 6 Şubat’ta yıkıcı bir deprem oldu. Türkiye’nin sevgili milletini derinden sarstı. Bu tarihin en yıkıcı depremlerinden bir tanesi.

TÜM DOKTOR ARKADAŞLARIMA SESLENİYORUM

Ülkemizdeki 10 şehre felaket bir şekilde zarar verdi. Ve sonrasında milyonlarca kişi evsiz kaldı. Temel ihtiyaçlara erişimleri olmadan. Yıkımın büyüklüğü yürek parçalayıcı. Ben doktor Güleç ve dünyadaki tüm doktor arkadaşlarıma sesleniyorum: Lütfen, bu zor zamanlarda yanımızda olun.

TÜRKİYE İÇİN DAYANIŞMA GÖSTERİN

Türkiye için dayanışma gösterin. Maddi destek yaparak. Ayni yardım yaparak. Zamanınızı ayırarak ve gönüllü olarak Yardımlarınızla bu zor günlerin üstesinden gelebiliriz. Ve bir kez daha güçlü bir millet olarak toparlanabiliriz.

FELAKETTEN HEP BİRLİKTE KURTULALIM

Güzel ülkemiz refah dolu günler geçirdi. Şimdi hep beraber bu felaketten birlikte kurtulalım. Her zamankinden daha güçlü olarak.

10 İLDE TOPLAM CAN KAYBI 12 BİN 873'E YÜKSELDİ

AFAD'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, can kaybı 12 bin 873 oldu. Depremlerde 62 bin 937 kişi de yaralandı. Depremlerin ardından 1117 artçı deprem meydana geldi.

Enkazdaki yakınlarını umutla bekleyenlerden sessiz olmalarını isteyen ekipler, yüksek teknoloji cihazlar kullanarak girdikleri beton yığınları arasından ses almaya çalışıyor.

SIFIRIN ALTINDA 5 DERECEYE KADAR DÜŞTÜ

En ufak bir yaşam belirtisi tespit ettiklerinde çalışmalarını titizlikle yürüten ekipler, gece saatlerinde hava sıcaklığının sıfırın altında 5 dereceye kadar düştüğü Kahramanmaraş, Gaziantep ve Adıyaman'da enkaz başında yakınlarını bekleyen vatandaşların yaktığı ateşin başında ısınıyor.