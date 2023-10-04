Sokak röportajında gündem olan sözler: "Satacak bir şey kalmayınca ona zam buna zam"

Sokak röportajında konuşan bir vatandaş söylediği sözlerle gündem oldu. AKP iktidarını eleştiren vatandaş, “Atatürk’ün kurduğu fabrikaları yavaş yavaş sattılar. Ne zaman satacak bir şey kalmadı o zaman zam ona zam buna zam şuna zam yapmaya başladılar” dedi.

Sokak röportajında gündem olan sözler: "Satacak bir şey kalmayınca ona zam buna zam"

Sokak röportajında konuşan bir vatandaş, söylediği sözlerle gündem yarattı. AKP iktidarını eleştiren vatandaş, iktidarın ilk geldiğinde başarılı sanıldığını fakat aslında başarılı olmadığını, iktidarın, Atatürk’ün kurduğu fabrikaları yavaş yavaş sattığı için başarılı gözüktüğünü satılacak bir şey kalmayınca da her şeye zam yaptığını söyledi.

“MUSTAFA KEMAL ATATÜRK’ÜN KURDUĞU FABRİKALARI YAVAŞ YAVAŞ SATTI”

Sokak röportajında vatandaş şu sözleri söyledi,

“Mesela diyorlarki ilk geldiği zaman iyiydi. Ama aslında iyi falan değil. İlk geldiğinde ne yaptı? Mustafa Kemal Atatürk’ün kurduğu fabrikaları yavaş yavaş sattı. Bu durum millete dokunmadı. Millet sanıyorki ülke güzel gidiyor. Aslında güzel falan gittiği yok. Ne zaman satacak bir şey kalmadı o zaman zam ona zam buna zam şuna zam yapmaya başladılar.

“PETROL DOĞALGAZ BULUNSA GARİBANA DÜŞMEZ BAŞTAKİLER VE VEKİLLER YER”

Petrol bulduk zengin olduk dediler. Doğalgaz bulduk zengin olduk dediler. Yani mesela bulsak bile s*lak gariban sana söylüyorum sana damlası düşmez. Yine baştakiler yiyecek vekiller yiyecek. Sana bir şey düşmeyecekki sana kalmaycak. Adam işini biliyor emeklilere zam yapmadı yılbaşında yapıcak zammı ama yine emekliler bak zam yapıyor diyerek yine oy verecek dedi.”

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