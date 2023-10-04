Sokak röportajında öyle şeyler söyledi ki dinleyenlerin ağzı açık kaldı. “Bu ülkenin beka sorunu cehalet”

Sokak röportajında konuşan bir vatandaş Türkiye’deki temel sorunun cehalet olduğunu söyleyerek, “Bu ülkenin beka sorunu cehalet. Orucu neyin bozup neyin bozmadığını anlamayan bir kitleye ülkenin elden gittiğini anlatmaya çalışıyoruz” dedi.

Sokak röportajında öyle şeyler söyledi ki dinleyenlerin ağzı açık kaldı. “Bu ülkenin beka sorunu cehalet”

Sokak röportajında konuşan bir vatandaş, Türkiye’de yaşayan vatandaşların temel sorununu gözler önüne serdi. “Bu ülkenin beka sorunu cehalet” diyen vatandaş, “Okumuyoruz. Adama İlk cumhurbaşkanı kim diye soruyoruz Recep Tayyip Erdoğan diyor. 2. Cumhurbaşkanı kim diye soruyoruz Recep Tayyip Erdoğan diyor. Adam baş parmağından saç teline kadar cahil” dedi.

“BU ÜLKENİN BEKA SORUNU CEHALET”

Muhabirin “AKP Sakarya milletvekili maaşlarımız yetmiyor bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz?” Sorusuna vatandaş,

“İşimiz çok zor. 1400 yıldır 1 liraya tanesi 1 liraya taş alıyoruz 7 taş şeytan taşlıyoruz. Ne şeytan öldü ne biz akıllandık. Bu ülkenin beka sorunu cehalet. Orucu neyin bozup neyin bozmadığını anlamayan bir kitleye Ülkenin elden gittiğini anlatmaya çalışıyoruz. Adam baş parmağından saç teline kadar cahil. İlk cumhurbaşkanı kim diye soruyoruz Recep Tayyip Erdoğan diyor. 2. cumhurbaşkanı kim diye soruyoruz Recep Tayyip Erdoğan diyor. Kıbrıs nerede oğlum? diye soruyoruz. Güneydoğu Anadolu’da diyor. Adam 2 dakika da Kıbrıs’ı Diyarbakır’a kardeş kent yaptı."

“CEHALET AYRICALIKLI SINIFIN KULLANDIĞI USTA BİR DİLDİR VE SONU ÖLÜMDÜR”

"Böyle bir ülkede Kral Max’ın dediği gibi, "Cehalet ayrıcalıklı sınıfın kullandığı usta bir dildir ve sonu ölümdür." Okumuyoruz. Yani bir toplum düşünün şöyle bir açılımını yapayım ben size Gabriel Garcia Marquez kim diyorsun aval aval bakıyor. 100 yıllık yanlızlığı yazdı diyorsun inek gibi bakıyor. Yani biz eve gidip gelirken sadece otobüs tabelasını okuyoruz” dedi.

Vatandaşın röportajı büyük beğeni toplarken sosyal medyanın da gündemine oturdu.

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