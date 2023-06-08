Sokak röportajında trajikomik cevap

Sokak röportajlarında vatandaşların verdiği cevaplar gündem olmaya devam ediyor.

Burak Şengül isimli bir gencin yaptığı sokak ve Pazar yeri röportajlarında, bir vatandaşın Burak Şengül’e verdiği cevap Instagram’da yüzbinlerce kez izlendi ve paylaşıldı.

Sokak röportajında yöneltilen, ‘’Ampulü kim icat etmiştir?’’ sorusuna ‘’Tayyip icat etmiştir’’ diye cevap veren emekli bir vatandaştan sonra mikrofonun yöneltildiği bir diğer vatandaşta, ‘’Tayyip buldu tabii ki’’ cevabını verdi.

Röportajın devamında ise aynı kişilere yöneltilen, ‘’Kaç yılında icat etmiştir?’’ sorusuna da kendisinden emin bir şekilde 2000 ve 1999 cevaplarını veren vatandaşlara binlerce yorum yapıldı.