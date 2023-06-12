Depremzede vatandaş AKP'ye oy veren depremzedelere isyan etti: Maraş sokakları daha ceset kokuyor. Utanmadan kalktınız kutlama yaptınız

Deprem felaketinin ardından seçimi AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kazanmasına çok sinirlenen bir vatandaşın yaptığı yorumlar sosyal medyada gündem oldu.

Depremzede vatandaş AKP'ye oy veren depremzedelere isyan etti: Maraş sokakları daha ceset kokuyor. Utanmadan kalktınız kutlama yaptınız

Editör: Bengü Zorlu

Kahramanmaraş depremlerinde evinin ağır hasarlı olduğunu ve yıkıldığını belirten Maraş’lı vatandaş, “Depremin ilk günlerinde Maraş’ın %100’ü hükümeti eleştiriyordu. Hükümet yok, ordu yok asker yok diyorlardı. Daha üç gün öncesine kadar Maraş’ta içme suyu sorunu çözülmedi. Parası olan suyu alıyor, olmayan almıyor. Biz Maraş’ta yaşayan insanlara niye AKP’ye oy verdiniz demiyoruz. Ama bu kadar eleştirilere rağmen, başınıza büyük bir felaket gelmesine rağmen niye oy verdiniz?” sözleriyle AKP’ye oy veren depremzedeleri eleştirdi.

Depremzede vatandaş, seçmenleri eleştirdikten sonra eleştiri oklarını iktidara çevirdi ve daha sert ifadeler kullandı.

Sokak röportajında konuşan adam, “Maraş sokakları daha ceset kokuyor. Enkaz altında daha cesetler var. Utanmadan kalktınız, daha kazanmadan kutlama yaptınız. Konvoy yaptınız. Utanmadınız mı o ölülerinizden. Ölülerinizi kıbleye doğru değil ters gömdüler. Nasıl Müslümansınız siz? Siz Müslümansanız ben Müslüman değilim” diyerek çarpıcı yorumlarda bulundu.

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