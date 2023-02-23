Son Dakika... Depremde can kaybı 43 bin 556'ya yükseldi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kahramanmaraş merkezli depremlerde 43 bin 556 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

TRT Haber canlı yayınına katılan İçişleri Bakanı Soylu, merkez üssü Kahramanmaraş olan depremlerle ilgili konuştu.

"HATAY TERS DÖNMÜŞ"

Hatay'da büyük bir yıkım yaşandığını belirten Soylu, "İnsanlarımız hayatını kaybettiler, bir taraftan da medeniyetimizin en önemli sütunları devrildi ve yerle yeksan oldu. Deprem olarak değerlendirmek örtüşmüyor zihnimde. Hatay ters dönmüş. Özellikle Hatay'ın içerisinde gezerken binaların birbirine girdiğini gördüm. Bizim neslimiz bunu gördü, bundan sonraki nesiller görmesin. Burada bir devletin milletiyle bir bütünlük içinde olduğunu gördük. Depremin o günkü şartlarında yollar kapalı, havalimanları kapalı, telefonlar, elektrik, su hiçbir şey söz konusu değil. Arama kurtarmaya odaklandık. 11 il ve 26 bin enkaz, yıkılmış bina ve bunun her birinde aynı anda arama kurtarma çalışması yapılması lazım" diye konuştu.

"KAMUNUN BÜTÜN GÜCÜ SAHADA"

Hatay'da 2 enkazda ceset arandığını aktaran Süleyman Soylu, "17. günde geldiğimiz nokta şurası: Sadece Hatay'da 2 bina var, altında cenaze olduğunu düşündüğümüz, değerlendirdiğimiz. Bir ihbar sonucu çalışmaya başladık. Diğer tarafların tamamında arama kurtarma çalışmaları sona erdi. Yaklaşık 313 bin çadır bütün bölgeye dağıtıldı, çadır kentler kuruldu, konteynerler kurulmaya başlandı. Konteynerlerin altyapısının bir kısmı oluşturuldu, bir kısmı oluşturuluyor. Bütün hastaneler işlevselliğini devam ettiriyor. Kamunun bütün gücü sahada. Bütün bunların yanı sıra da köylere kadar ulaşıldı. Birinci, ikinci ve üçüncü gün gidilemeyen köylerin tamamına helikopterlerle sortiler yapıldı, off-road araçları geldi onlar yönlendirildi. Her tarafa mümkün olduğu ölçüler içerisinde herkese ve her şeyle ulaşıldı" ifadelerini kullandı.

"SON VEFAT SAYIMIZ 43 BİN 556"

Son vefat sayısını da açıklayan Soylu, "Bu depremde, son vefat sayımız 43 bin 556. Bu az bir rakam değil. Her bir insanımızın kendine ait bir değeri, yaşanmışlığı vardır. Ve biz bu insanlara, vefat eden vatandaşlarımıza karşı da sorumluyuz. Bu travma ancak büyük bir birlik ve beraberlikle atlatılır. Bu işin içinde daha güçlü bir şekilde çıkacağız" dedi.