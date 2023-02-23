23 Şubat 2023 Perşembe
İstanbul 9°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • Son Dakika... Depremde can kaybı 43 bin 556'ya yükseldi

Son Dakika... Depremde can kaybı 43 bin 556'ya yükseldi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından hayatını kaybedenlerin sayısının 43 bin 556'ya yükseldiğini duyurdu.

Haber Giriş: 22 Şubat 2023 Çarşamba - 23:41
Takip Et

Son Dakika... Depremde can kaybı 43 bin 556'ya yükseldi

Son Dakika... Depremde can kaybı 43 bin 556'ya yükseldi
+
Aa
-

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kahramanmaraş merkezli depremlerde 43 bin 556 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

TRT Haber canlı yayınına katılan İçişleri Bakanı Soylu, merkez üssü Kahramanmaraş olan depremlerle ilgili konuştu.

"HATAY TERS DÖNMÜŞ"

Hatay'da büyük bir yıkım yaşandığını belirten Soylu, "İnsanlarımız hayatını kaybettiler, bir taraftan da medeniyetimizin en önemli sütunları devrildi ve yerle yeksan oldu. Deprem olarak değerlendirmek örtüşmüyor zihnimde. Hatay ters dönmüş. Özellikle Hatay'ın içerisinde gezerken binaların birbirine girdiğini gördüm. Bizim neslimiz bunu gördü, bundan sonraki nesiller görmesin. Burada bir devletin milletiyle bir bütünlük içinde olduğunu gördük. Depremin o günkü şartlarında yollar kapalı, havalimanları kapalı, telefonlar, elektrik, su hiçbir şey söz konusu değil. Arama kurtarmaya odaklandık. 11 il ve 26 bin enkaz, yıkılmış bina ve bunun her birinde aynı anda arama kurtarma çalışması yapılması lazım" diye konuştu.

"KAMUNUN BÜTÜN GÜCÜ SAHADA"

Hatay'da 2 enkazda ceset arandığını aktaran Süleyman Soylu, "17. günde geldiğimiz nokta şurası: Sadece Hatay'da 2 bina var, altında cenaze olduğunu düşündüğümüz, değerlendirdiğimiz. Bir ihbar sonucu çalışmaya başladık. Diğer tarafların tamamında arama kurtarma çalışmaları sona erdi. Yaklaşık 313 bin çadır bütün bölgeye dağıtıldı, çadır kentler kuruldu, konteynerler kurulmaya başlandı. Konteynerlerin altyapısının bir kısmı oluşturuldu, bir kısmı oluşturuluyor. Bütün hastaneler işlevselliğini devam ettiriyor. Kamunun bütün gücü sahada. Bütün bunların yanı sıra da köylere kadar ulaşıldı. Birinci, ikinci ve üçüncü gün gidilemeyen köylerin tamamına helikopterlerle sortiler yapıldı, off-road araçları geldi onlar yönlendirildi. Her tarafa mümkün olduğu ölçüler içerisinde herkese ve her şeyle ulaşıldı" ifadelerini kullandı.

"SON VEFAT SAYIMIZ 43 BİN 556"

Son vefat sayısını da açıklayan Soylu, "Bu depremde, son vefat sayımız 43 bin 556. Bu az bir rakam değil. Her bir insanımızın kendine ait bir değeri, yaşanmışlığı vardır. Ve biz bu insanlara, vefat eden vatandaşlarımıza karşı da sorumluyuz. Bu travma ancak büyük bir birlik ve beraberlikle atlatılır. Bu işin içinde daha güçlü bir şekilde çıkacağız" dedi.

Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Oyuncu Ayşe Kökçü'den Kenan Işık'a zehir zemberek sözler
1
﻿Oyuncu Ayşe Kökçü'den Kenan Işık'a zehir zemberek sözler
﻿Oyuncu Ayşe Kökçü'den Kenan Işık'a zehir zemberek sözler
﻿Trafik sigortası şartları iptal edildi. İşte bundan sonra olacaklar
2
﻿Trafik sigortası şartları iptal edildi. İşte bundan sonra olacaklar
﻿Trafik sigortası şartları iptal edildi. İşte bundan sonra olacaklar
﻿Bakan Kasapoğlu'ndan KYK yurt ücreti açıklaması
3
﻿Bakan Kasapoğlu'ndan KYK yurt ücreti açıklaması
﻿Bakan Kasapoğlu'ndan KYK yurt ücreti açıklaması
﻿Erdoğan helikopterden hangi AKP milletvekilini attı. Oda TV yazarı ortaya çıkardı
4
﻿Erdoğan helikopterden hangi AKP milletvekilini attı. Oda TV yazarı ortaya çıkardı
﻿Erdoğan helikopterden hangi AKP milletvekilini attı. Oda TV yazarı ortaya çıkardı
﻿İşte Galatasaray'ın yeni kalecisi. Girişimler başladı
5
﻿İşte Galatasaray'ın yeni kalecisi. Girişimler başladı
﻿İşte Galatasaray'ın yeni kalecisi. Girişimler başladı
﻿Türkiye Gazeteciler Cemiyeti'den RTÜK’ün Halk Tv Tele 1 ve Fox Tv’ye verdiği cezaya tepki
6
﻿Türkiye Gazeteciler Cemiyeti'den RTÜK’ün Halk Tv Tele 1 ve Fox Tv’ye verdiği cezaya tepki
﻿Türkiye Gazeteciler Cemiyeti'den RTÜK’ün Halk Tv Tele 1 ve Fox Tv’ye verdiği cezaya tepki
﻿Çadırı, konteyneri olmayan Kızılay'dan uygulanmayan projeye maaş
7
﻿Çadırı, konteyneri olmayan Kızılay'dan uygulanmayan projeye maaş
﻿Çadırı, konteyneri olmayan Kızılay'dan uygulanmayan projeye maaş
﻿Askerler, deprem bölgelerine içme suyu taşıdı
﻿Askerler, deprem bölgelerine içme suyu taşıdı
﻿Askerler, deprem bölgelerine içme suyu taşıdı
﻿Validen kimyasal sızıntının olduğu bölgede musluk suyu içerek ‘güvenli’ mesajı
﻿Validen kimyasal sızıntının olduğu bölgede musluk suyu içerek ‘güvenli’ mesajı
﻿Validen kimyasal sızıntının olduğu bölgede musluk suyu içerek ‘güvenli’ mesajı
﻿Depremlerin yıktığı Adana’da inşaatlar durduruldu
﻿Depremlerin yıktığı Adana’da inşaatlar durduruldu
﻿Depremlerin yıktığı Adana’da inşaatlar durduruldu
﻿Meksika’da yaklaşık 2,5 ton kokain ele geçirildi
﻿Meksika’da yaklaşık 2,5 ton kokain ele geçirildi
﻿Meksika’da yaklaşık 2,5 ton kokain ele geçirildi
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.