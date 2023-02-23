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Atatürk’ün emriyle çalışmalar başlamıştı! Arslantepe Höyüğü de depremde hasar gördü

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün emriyle 1932 yılında başlayan çalışmaların 3'te 1'i tamamlanan Malatya'daki Arslantepe Arkeolojik Alanı da depremde hasar gördü.

Haber Giriş: 23 Şubat 2023 Perşembe - 06:13
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Maltaya'da Arslantepe Höyüğü de depremde hasar gördü

Atatürk’ün emriyle çalışmalar başlamıştı! Arslantepe Höyüğü de depremde hasar gördü
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Malatya’da bulunan ve UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi’ne giren Arslantepe Höyüğü de depremde hasar gördü.

Anadolu’nun en eski şehir devletinin kurulduğu Arslantepe Höyüğü’nde, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün emriyle 1932 yılında başlayan çalışmaların 3’te 1’i tamamlandı.

PEK ÇOK MEDENİYETE EV SAHİPLİĞİ YAPTI

Geç Kalkolitik Dönem’den Demir Çağı’na kadar geçen tarihsel sürecin buluntularına rastlanılan Arslantepe, Hititler’den Roma ve Bizans’a kadar pek çok medeniyete ev sahipliği yaptı.

Geçmiş yıllardaki kazılarda Geç Hitit Dönemi’ne ait, girişinde aslan heykelleri ve devrilmiş kral heykelinin bulunduğu höyükte, dünyanın ilk yağmur drenaj hattı gibi şehir altyapısı olan kerpiçten saray ve 2 bini aşkın mühürle Anadolu’daki ilk şehir devletinin yapıları ortaya çıkarıldı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde ise Arslantepe Arkeolojik Alanı’nın üst çatı örtüsünde çökmeler oluşurken, kerpiç duvarlarında kaymalar meydana geldiği görüldü.

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