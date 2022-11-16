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Son dakika. İYİ Partili Ali Kıdık'a silahlı saldırı

Son dakika... İYİ Partili İBB Meclis üyesi Ali Kıdık'a silahlı saldırı düzenlendi.

Haber Giriş: 16 Kasım 2022 Çarşamba - 19:49
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Son dakika. İYİ Partili İBB Meclis üyesi Ali Kıdık'a silahlı saldırı düzenlendi

Son dakika. İYİ Partili Ali Kıdık'a silahlı saldırı
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İYİ Parti İBB Meclis Üyesi Ali Kıdık, silahlı saldırıya uğradı. Saldırganın olay yerinden kaçtığı bildirilirken, Ali Kıdık saldırıdan yara almadan kurtuldu.

İYİ Partili İbrahim Özkan olayı sosyal medya hesabından duyurdu. Özkan paylaşımında, "İYİ Parti İBB Meclisi Grup Sekreteri Sayın Ali Kıdık Halkalı'da silahlı saldırıya uğradı. 

Saldırgan olay yerinden kaçarken aracın ön kapısına isabet eden kurşun Ali Beye isabet etmedi. Son dönemde benzer tehditler maalesef bana da yapılıyor." ifadelerini kullandı.

BUĞRA KAVUNCU'DAN AÇIKLAMA

Ali Kıdık'a yapılan saldırının ardından İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu'dan açıklama geldi.

Kavuncu, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, "İYİ Parti İBB Meclis Üyemiz ve Grup Sekreterimiz Ali Kıdık, bugün Halkalı'da silahlı saldırıya uğradı. Kendinin sağlık durumu çok şükür iyi. Saldırganların en kısa sürede yakalanması en büyük temennimiz. Takipçisi olacağız." ifadelerini kullandı.

 

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Trenci
16.11.2022 20:22
Geçmiș olsun, çekememezlilik devam ediyor, Allah akıl fikir versin.  
 
ANKARALI OLARAK
16.11.2022 20:18
Geçmiş olsun İYİ Ailesine  
 
Hasan Hüseyin Yapar
16.11.2022 20:10
Geçmiş olsun. Maalesf bu tür çirkin saldırılar seçimler yaklaştıkça artma eğilimi gösterebilir. Dikkatli olmak lazım.  
 
TÜM YORUMLAR (5)
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