Son dakika. İYİ Partili Ali Kıdık'a silahlı saldırı

İYİ Parti İBB Meclis Üyesi Ali Kıdık, silahlı saldırıya uğradı. Saldırganın olay yerinden kaçtığı bildirilirken, Ali Kıdık saldırıdan yara almadan kurtuldu.

İYİ Partili İbrahim Özkan olayı sosyal medya hesabından duyurdu. Özkan paylaşımında, "İYİ Parti İBB Meclisi Grup Sekreteri Sayın Ali Kıdık Halkalı'da silahlı saldırıya uğradı.

Saldırgan olay yerinden kaçarken aracın ön kapısına isabet eden kurşun Ali Beye isabet etmedi. Son dönemde benzer tehditler maalesef bana da yapılıyor." ifadelerini kullandı.

BUĞRA KAVUNCU'DAN AÇIKLAMA

Ali Kıdık'a yapılan saldırının ardından İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu'dan açıklama geldi.

Kavuncu, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, "İYİ Parti İBB Meclis Üyemiz ve Grup Sekreterimiz Ali Kıdık, bugün Halkalı'da silahlı saldırıya uğradı. Kendinin sağlık durumu çok şükür iyi. Saldırganların en kısa sürede yakalanması en büyük temennimiz. Takipçisi olacağız." ifadelerini kullandı.