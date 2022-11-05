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Sosyal konut projesinin çekiliş tarihi belli oldu. Bakan Kurum açıkladı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum sosyal konut projesinin çekiliş tarihini açıkladı.

Haber Giriş: 5 Kasım 2022 Cumartesi - 16:37
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Sosyal konut projesinin çekiliş tarihi belli oldu. Bakan Kurum açıkladı

Sosyal konut projesinin çekiliş tarihi belli oldu. Bakan Kurum açıkladı
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbul’un Beyoğlu İlçesi Okmeydanı Mahallesi Kentsel Dönüşüm Projesi Temel Atma Töreni'nde konuştu.

"2023 MART AYINDA TAMAMLAYACAĞIZ"
Sosyal konut projesinde ilk kuraların, 7 Kasım Pazartesi günü Şırnak ve Ardahan illerinde başlatılacağını belirten Kurum, “Bununla beraber Güneydoğu Anadolu Bölgemizde 5 ilimiz, Doğu Anadolu Bölgemizde 7 ilimiz olmak üzere 7-16 Kasım tarihleri arasında 12 ilimizdeki 22 bin 57 konutumuzun kura çekimlerini gerçekleştireceğiz. Kuralarımız noter huzurunda, şeffaf bir şekilde ve canlı yayın olarak TOKİ’mizin resmi sosyal medya hesaplarından takip edilebilecek. Kura çekimlerimizin tamamını inşallah 2023 Mart ayında tamamlayacağız. İnşallah tüm yuvalarımızı, konut arsalarımızı, iş yerlerimizi 2 yıl içerisinde vatandaşlarımıza teslim edeceğiz Hayırlı, uğurlu olsun.” ifadelerini kullandı.

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A.Aydın
5.11.2022 17:29
Neredeyse başvuruyu ve temel atmayı bile ev teslimi gibi satacaklar,tıpkı togg gibi.Yanlız Denizlide 2015 yılında 25 bin Sosyal Konut içinde müracaat var kura var amma henüz evlerin esamesi yok.  
 
M. T
5.11.2022 17:04
Evler ne zaman bitecekmiş 2053 mü 2073 mü acaba.?  
 
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