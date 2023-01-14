Seda Sayan oynadı eşi para saçtı! Sosyal medya yıkıldı 

Sosyal medya hesabını aktif kullanan şarkıcı Seda Sayan, Instagram'da yayınladığı videosu ile gündem oldu.
Eşi Çağlar Ökten'in karşısında dans eden Sayan'ın paylaşımı kısa sürede gündem oldu. Öte yandan Çağlar Ökten'in Seda Sayan'ın yanında duran davulculara para takması dikkat çekti.
Seda Sayan’ın o paylaşımı binlerce kişi tarafından beğenildi.
İLGİLİ HABERLER
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.