Sosyetenin gözde mekanı iflas etti. Şubeleri tek tek kapanıyor

Kaynak: Haltv
Sosyetenin gözde mekanı iflas etti. Şubeleri tek tek kapanıyor

İstanbul'da birçok şubesi bulunan sosyetenin uğrak mekanı iflas bayrağını çekti. Şubeleri tek tek kapanıyor.

İstanbul'un gözde SPA merkezinin iflas etmesi sosyeteyi üzdü. Ünlü SPA merkezi Greenspa Sağlıklı Yaşam Hizmetleri Ticaret Limited Şirketi için iflas kararı çıktı.

İflas kararı İstanbul Anadolu 1. Asliye Ticaret Mahkemesi tarafından 24 Haziran tarihinde verildi. Kararın sorasında kademeli olarak şirketin tasfiye süreci başladı.

Greenspa Sağlıklı Yaşam Hizmetleri Ticaret Limited Şirketinin iflası sonrasında ilk alacaklılar toplantısı 19 Temmuz Cuma günü gerçekleştirilecek.

ÇOK SAYIDA ŞUBESİ VARDI

Greenspa Sağlıklı Yaşam, 6 yıl önce Dilek Eren tarafından kurulmuştu. Şirket başarılı grafiğini yeni şubeler açarak perçinlemişti. Greenspa Merkezi'nin Beşiktaş, Nişantaşı, Üsküdar ve Altunizade başta olmak üzere 10’a yakın şubesi hizmet veriyordu.

İlgili Haberler
Biri çakılacak biri rekor kıracak! Atilla Yeşilada'dan kritik açıklama
Okul kitaplarına yüzde 400 zam yolda. Anne babalara bir darbe daha
'Dolar 40 TL'yi aşacak' Ünlü ekonomist açıkladı, dolar yatırımcısı derin bir oh çekti
Alışveriş sonrası bunu yapmayan müşteri yandı. Rekor ceza kesilecek
İstanbul'un taksi sorununa yeni formül. İşte İBB UKOME gündemindeki madde
Arsa satışları patladı. İşte öne çıkan iki bölge
Son Haberler
Erdoğan'ın imzası ile atama ve görevden almalar Resmi Gazete'de Gündem
Erdoğan'ın imzası ile atama ve görevden almalar Resmi Gazete'de
Mevduat faizinden 10 kat fazla getirisi var. Buna yatırım yapan para basacak Ekonomi
Mevduat faizinden 10 kat fazla getirisi var. Buna yatırım yapan para basacak
Lüks otelde 6 kişi öldürüldü! Kan donduran detaylar ortaya çıktı Dünya
Lüks otelde 6 kişi öldürüldü! Kan donduran detaylar ortaya çıktı
Beşiktaş ayağa kalktı bu nasıl forma Spor
Beşiktaş ayağa kalktı bu nasıl forma
Fırıncı yaşlı adamı bayat ekmek topladığı için darbetti Gündem
Fırıncı yaşlı adamı bayat ekmek topladığı için darbetti
Geçen sezonun televizyon raporu Yazarlar
Geçen sezonun televizyon raporu
Her âşık ustası ile iftihar eder Yazarlar
Her âşık ustası ile iftihar eder