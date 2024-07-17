Sosyetenin gözde mekanı iflas etti. Şubeleri tek tek kapanıyor

İstanbul'un gözde SPA merkezinin iflas etmesi sosyeteyi üzdü. Ünlü SPA merkezi Greenspa Sağlıklı Yaşam Hizmetleri Ticaret Limited Şirketi için iflas kararı çıktı.

İflas kararı İstanbul Anadolu 1. Asliye Ticaret Mahkemesi tarafından 24 Haziran tarihinde verildi. Kararın sorasında kademeli olarak şirketin tasfiye süreci başladı.

Greenspa Sağlıklı Yaşam Hizmetleri Ticaret Limited Şirketinin iflası sonrasında ilk alacaklılar toplantısı 19 Temmuz Cuma günü gerçekleştirilecek.

ÇOK SAYIDA ŞUBESİ VARDI

Greenspa Sağlıklı Yaşam, 6 yıl önce Dilek Eren tarafından kurulmuştu. Şirket başarılı grafiğini yeni şubeler açarak perçinlemişti. Greenspa Merkezi'nin Beşiktaş, Nişantaşı, Üsküdar ve Altunizade başta olmak üzere 10’a yakın şubesi hizmet veriyordu.