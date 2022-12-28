Soylu'nun PKK'lı dediği İBB çalışanı şehit kardeşi çıktı. Soylu da aileyi ziyaret etmiş

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun "PKK'nın dağ kadrosundan ama İBB'de itfaiyeci" dediği kişinin şehit yakını olduğu ortaya çıktı.

Murat Ongun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Soylu'nun PKK'lı dediği Muharrem Kılıç'ın şehit kardeşi olduğunu ve şehit yakınlarına taziyeye gittiğini açıkladı.

Ongun paylaşımın tamamında şunları söyledi:

"Süleyman Soylu’nun “PKK’nın dağ kadrosundan ama İBB’de itfaiyeci” dediği Muharrem Kılıç şehit kardeşidir. Hatta, Soylu’nun bizzat kendisi aileye taziyeye gitmiştir. Şehidimize tekrar Allah’tan rahmet diliyoruz. Bugün sözün bittiği yere geldiğimizi de gördük. Allah affetsin."