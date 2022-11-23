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Japon futbolcudan Beşiktaş'a kartal selamı

Beşiktaş'ta Ghezzal'ın uzun sürecek sakatlığı nedeniyle transferi gündeme gelen Japon futbolcu Takuma Asano'nun Dünya Kupası'nda Almanya'yı yıkan golü attıktan sonra yaptığı sevinç gösterisi siyah beyazlıları heyecanlandırdı.

Haber Giriş: 23 Kasım 2022 Çarşamba - 20:41
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Beşiktaş'ın gündemindeki Japon oyuncu Almanya'yı yıkan golü attı kartal selamını çaktı

Japon futbolcudan Beşiktaş'a kartal selamı
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Almanya'nın Bochum takımında forma giyen Asano'nun transferinde Beşiktaş'ın ulaşım sponsoru olan Japon firma Honda'nın katkıda bulunacağı belirtildi.

28 yaşındaki futbolcu Almanya'ya golleri attıktan sonra kollarını açarak kartal işareti yaptı.

Bu sevinç fotoğrafı Beşiktaşlı taraftarlar tarafından beğeni yağmuruna tutuldu.

Siyah beyazlı taraftarlar Asano'nun teklifi kabul ettiği yorumunu yaparken, yönetimin de Dünya Kupası sonrası girişimlere başlayabileceği ifade edildi.

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