Japon futbolcudan Beşiktaş'a kartal selamı

Almanya'nın Bochum takımında forma giyen Asano'nun transferinde Beşiktaş'ın ulaşım sponsoru olan Japon firma Honda'nın katkıda bulunacağı belirtildi.
28 yaşındaki futbolcu Almanya'ya golleri attıktan sonra kollarını açarak kartal işareti yaptı.
Bu sevinç fotoğrafı Beşiktaşlı taraftarlar tarafından beğeni yağmuruna tutuldu.
Siyah beyazlı taraftarlar Asano'nun teklifi kabul ettiği yorumunu yaparken, yönetimin de Dünya Kupası sonrası girişimlere başlayabileceği ifade edildi.
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