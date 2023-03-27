27 Mart 2023 Pazartesi
İstanbul 12°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Siyaset
  • >
  • Fatih Erbakan sözlerini sansürleyen TRT’ye çıkıp Millet İttifakı’nı hedef aldı

Fatih Erbakan sözlerini sansürleyen TRT’ye çıkıp Millet İttifakı’nı hedef aldı

Seçime tek başına katılacağını açıkladığı için TRT'de yayını kesilen Fatih Erbakan ‘U dönüşü’ yaptıktan sonra devletin televizyonuna konuk olup Millet İttifakını hedef aldı.

Haber Giriş: 27 Mart 2023 Pazartesi - 09:43
Takip Et

Sözlerini sansürleyen TRT'ye çıkan Fatih Erbakan Millet İttifakı'nı hedef aldı

Fatih Erbakan sözlerini sansürleyen TRT’ye çıkıp Millet İttifakı’nı hedef aldı
+
Aa
-

Seçimi tek başına katılacakları açıklayan Fatih Erbakan meşhur ‘U dönüşü’ imza attıktan sonra kapılar birden kendisine açıldı. Hem de YSK önünde yaptığı açıklamada TRT’nin sansür uygulamasına rağmen. Devletin kanalının kapıları sonuna kadar açıldı.

NE OLMUŞTU

Fatih Erbakan Cumhurbaşkanı adayı olduğunu ve seçime Yeniden Refah Partisi ile katılacaklarını söyledi. Peki ne oldu. TRT’nin rejisinde bir el hemen düğmeye bastı ve yayını kesti. Ancak, Erbakan Cumhurbaşkanı ile görüştükten sonra tam bir ‘U dönüşü’ yaptı. Peki sonra ne oldu. Sansür uygulanan Erbakan TRT’nin kapısında neredeyse kırmızı halıyla karşılandı. Erbakan’ın yapacağı belliydi. Millet İttifakı’nı hedef alacaktı. Zaten öyle de oldu.

Fatih Erbakan “Sayın Cumhurbaşkanı ile prensipler konusunda uzlaştık. Böyle bir adım attık. Ülkemizin 60-70 yıl yeniden CHP zihniyetine teslim edilmesine vesile oldunuz’ suçlamasıyla muhatap olmak istemedik. Çünkü bizim bu mutabakatı sağlamayıp, adaylığa devam etmemiz durumunda böyle bir ihtimal olması söz konusuydu. Karşı blokta tüm sol, komünist, sosyalist, ateist fraksiyonların bir araya geldiklerini görmemiz. FETÖ unsurlarının tamamen karşı bloğa destek olduğunu görmemiz. Hatta PKK mensuplarının açıkça yaptıkları açıklamalarla mevcut iktidarın devrilmesi ve karşı bloğun iktidara gelmesi için destek olduklarını görmemiz, bu bloğun kazanmasına vesile olmak istemedik.” dedi.

“İKTİDARA DESTEK VERDİĞİMİZ KONULAR OLDU”

Erbakan, açıklamalarına şöyle devam etti:

Biz başından beri doğruya doğru yanlışa yanlış diyeceğiz diye yola çıktık. Hükümete de çok destek çıktığımız oldu. Ayasofya’nın cami olması, Taksim’e cami yapılması, askeri vesayetin kalkması, başörtü yasağının kalkması, yerli otomobil, yerli İHA-SİHA’lar tüm bu konularda destek verdik.

“28 ŞUBAT’I HATIRLATIYOR”

Erbakan, 6’lı masayı “İHA’lara SİHA’lara dokunacağız diyen, başörtüsüne yasal güvence getirilmesini kabul etmeyen Millet İttifakı bize 28 Şubat’ı hatırlatıyor.” sözleriyle eleştirdi.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿2023'ün ikinci yarısı onların yılı olacak. Nisan ayı burç yorumları ezber bozdu
1
﻿2023'ün ikinci yarısı onların yılı olacak. Nisan ayı burç yorumları ezber bozdu
﻿2023'ün ikinci yarısı onların yılı olacak. Nisan ayı burç yorumları ezber bozdu
﻿Euro ile maaş alan keyfi yerinde gurbetçi 'Allah bu iktidarı başınızdan eksik etmesin' dedi. 'Alacağım daha çok daire var'
2
﻿Euro ile maaş alan keyfi yerinde gurbetçi 'Allah bu iktidarı başınızdan eksik etmesin' dedi. 'Alacağım daha çok daire var'
﻿Euro ile maaş alan keyfi yerinde gurbetçi 'Allah bu iktidarı başınızdan eksik etmesin' dedi. 'Alacağım daha çok daire var'
﻿Kılıçdaroğlu farkı açıyor. Anket şirketlerinden Erdoğan'a şok üstüne şok
3
﻿Kılıçdaroğlu farkı açıyor. Anket şirketlerinden Erdoğan'a şok üstüne şok
﻿Kılıçdaroğlu farkı açıyor. Anket şirketlerinden Erdoğan'a şok üstüne şok
﻿Bağ evinde dehşet
4
﻿Bağ evinde dehşet
﻿Bağ evinde dehşet
﻿Kızılay Atatürk’ün kurdurduğu tarihi fabrika binasını çürümeye terk etti
5
﻿Kızılay Atatürk’ün kurdurduğu tarihi fabrika binasını çürümeye terk etti
﻿Kızılay Atatürk’ün kurdurduğu tarihi fabrika binasını çürümeye terk etti
﻿Erdoğan'ın diploma örneği tartışmalara neden oldu
6
﻿Erdoğan'ın diploma örneği tartışmalara neden oldu
﻿Erdoğan'ın diploma örneği tartışmalara neden oldu
﻿İstanbullular dikkat. 'Birçok kişi hasta olacak' notuyla duyuruldu
7
﻿İstanbullular dikkat. 'Birçok kişi hasta olacak' notuyla duyuruldu
﻿İstanbullular dikkat. 'Birçok kişi hasta olacak' notuyla duyuruldu
﻿Uzmanından depremzede çocuklar için 'psikolojik destek' önerileri 
﻿Uzmanından depremzede çocuklar için 'psikolojik destek' önerileri 
﻿Uzmanından depremzede çocuklar için 'psikolojik destek' önerileri 
﻿Rusya: Ukrayna, İHA ile topraklarımıza saldırdı
﻿Rusya: Ukrayna, İHA ile topraklarımıza saldırdı
﻿Rusya: Ukrayna, İHA ile topraklarımıza saldırdı
﻿Felçli hasta sağlığına böyle kavuştu
﻿Felçli hasta sağlığına böyle kavuştu
﻿Felçli hasta sağlığına böyle kavuştu
﻿IraK'ta tartışmalı seçim yasası onaylandı
﻿IraK'ta tartışmalı seçim yasası onaylandı
﻿IraK'ta tartışmalı seçim yasası onaylandı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.