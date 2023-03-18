Şahan Gökbakar TRT'ye verdi veriştirdi. Mehmet Aslantuğ'un paylaşımını görünce...

Kamuoyunun zihnine Bir İstanbul Masalı dizisi ile kazınan ünlü oyuncu Mehmet Aslantuğ, son dönemde TRT1 ekranlarında yayınlanan Yürek Çıkmazı dizisinde seyircisi ile buluşuyordu.

61 yaşındaki başarılı oyuncu Aslantuğ, sosyal medya hesabında yayınladığı paylaşımın altına yazdığı açıklamada, Yürek Çıkmazı dizisi kadrosundan kendi isteğiyle değil, kanalın isteğiyle ayrıldığını duyurmuştu. Aslantuğ açıklamasında ayrılma sebebinin siyasi görüşüyle alakalı olduğu imâsında bulunmuştu.

Ünlü isimler sosyal medya hesaplarından Aslantuğ’a destek verdi. Destek verenlerden biri de Şahan Gökbakar oldu. Gökbakar sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları ifade etti:

“Mehmet Aslantuğ’u düşüncelerinden ötürü TRT dizisinden mi çıkardınız? Bravo. Ne büyük iş yaptınız. Mehmet Aslantuğ’un değil, TRT’nin kaybı bu. Ceza değil ödül bu. Çünkü onurlu duruşunu tasdik etmiş oldunuz. Geldiğiniz şu hale bak. Ne kadar demokratik değil mi?"