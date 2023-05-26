Süleyman Soylu kendisine tepki gösteren vatandaşları terörist ilan etti

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turuna 3 gün kala siyasilerin çalışmaları sürüyor. AKP'den milletvekili seçilen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da bugün Sultangazi'deki Gazi Mahallesi'ndeydi.



SOYLU: "PKK'YLA İÇ İÇE GİRMİŞSİNİZ"

Gazi Mahallesi’nde gezen Soylu vatandaşlar tarafından “Hak, hukuk, adalet” sloganlarıyla protesto edildi.

Soylu’nun mahallede kurulan CHP seçim standını da "PKK’yla iç içe girmişsiniz. Demokrasi tabiriniz bu kadar" diyerek hedef almasının ardından kendisine tepki gösteren CHP ve TİP üyelerinin de aralarında bulunduğu çok sayıda kişi gözaltına alındı.