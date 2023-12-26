Ali Koç'un nasıl çark ettiğini Serdar Ali Çelikler açıkladı: Bir kulüp başkanı hayır dedi

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Ali Koç'un nasıl çark ettiğini Serdar Ali Çelikler açıkladı: Bir kulüp başkanı hayır dedi
Kulüpler Birliği toplantısında yaşananları Serdar Ali Çelikler canlı yayında tek tek anlattı.

Ankaragücü Başkanı Faruk Koca'nın hakem Halil Umut Meler'e saldırmasıyla başlayan ve İstanbulspor’un Trabzonspor maçında sahadan çekilmesiyle devam eden skandalların ardından yapılan Kulüpler Birliği toplantısında neler yaşandığı ortaya çıktı.

Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ve TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin de yer aldığı görüşmede Süper Lig kulüp başkanları da hazır bulundu.

Toplantı sonrası yapılan açıklamalara yansımayan anekdotu Serdar Ali Çelikler anlattı.

Çelikler toplantı öncesi konuşma yapan Spor Bakanı Bak’ın başkanlara sorduğu TFF’den rahatsız hangi kulüp var sorusuna bakın kim hangi yanıtı vermiş.

İŞTE ÇELİKLER’İN İDDİASI:

Bakan Osman Aşkın Bak, Kulüpler Birliği toplantısına geliyor, “Bu Federasyonu istemeyen varsa söylesin” diyor.

Sadece İstanbulspor "Biz istemiyoruz" diyor.

Eee Ali Koç, sen demiyor muydun bu federasyon gitsin, bu MHK gitsin.

Niye bakanı görünce sus geldi?

Sayın bakan biz bu federasyonu istemiyoruz diyemiyor musun ya?

Sonra vay efendim ben mücadelemde yalnız bırakılıyorum diyorsun.

Sen ne mücadele ediyorsun ki?

Ne mücadele ediyorsun ki Aziz Yıldırım senin arkandan gelsin?


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