Süper Lig'de derbi heyecanı Yeniçağ'da! Maçlar biter bitmez yazacaklar

Kaynak: Haber Merkezi
Süper Lig'de derbi heyecanı Yeniçağ'da! Maçlar biter bitmez yazacaklar
Süper Lig heyecanı 30. hafta ile devam ediyor.

Süper Lig'de 30. hafta heyecanı Karagümrük-Konyaspor maçı ile başlayacak. Trabzonspor-Fenerbahçe derbisi ile sona erecek.

Yeniçağ yazarları maçlar biter bitmez yazacak.

İşte haftanın programı:

CUMA

20.30 Karagümrük-Konyaspor: Recep Çınar

CUMARTESİ

16.00 Ankaragücü-Başakşehir: Eren Bozdaş

20.30 Beşiktaş-Antalyaspor: Gürel Yurttaş

20.30 Adana Demirspor-Sivasspor: Volkan Aliakar

PAZAR

13.30 Çaykur Rizespor-Gaziantep FK: Eren Bozdaş

16.00 Kasımpaşa-Galatasaray: Sedat Kaya

16.00 Hatayspor-Samsunspor: Volkan Aliakar

20.30 Trabzonspor-Fenerbahçe: Turgay Beşyıldız, Fatih Saboviç

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