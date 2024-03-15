Süper Lig'de derbi heyecanı Yeniçağ'da! Maçlar biter bitmez yazacaklar

Süper Lig'de 30. hafta heyecanı Karagümrük-Konyaspor maçı ile başlayacak. Trabzonspor-Fenerbahçe derbisi ile sona erecek.
Yeniçağ yazarları maçlar biter bitmez yazacak.
İşte haftanın programı:
CUMA
20.30 Karagümrük-Konyaspor: Recep Çınar
CUMARTESİ
16.00 Ankaragücü-Başakşehir: Eren Bozdaş
20.30 Beşiktaş-Antalyaspor: Gürel Yurttaş
20.30 Adana Demirspor-Sivasspor: Volkan Aliakar
PAZAR
13.30 Çaykur Rizespor-Gaziantep FK: Eren Bozdaş
16.00 Kasımpaşa-Galatasaray: Sedat Kaya
16.00 Hatayspor-Samsunspor: Volkan Aliakar
20.30 Trabzonspor-Fenerbahçe: Turgay Beşyıldız, Fatih Saboviç
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