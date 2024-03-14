Fenerbahçe'den tarihi zafer. Rekorları alt üst etti

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, THY EuroLeague'in 29. haftasında Valencia Basket'i sahasında 118-88 mağlup etti.
Bu sonuçla sarı-lacivertli takım 18. galibiyetine imza atarken, Valencia Basket 16. mağlubiyetini yaşadı.
Fenerbahçe Beko, attığı 24 üçlükle THY EuroLeague tarihinde bir maçta en fazla üçlük atan takım oldu. Ayrıca sarı-lacivertliler, attığı 118 sayıyla kendi adına en yüksek skora ulaştığı karşılaşmayı oynadı.
Fenerbahçe Beko: 118 - Valencia Basket: 88
Salon: Ülker Spor ve Etkinlik
Hakemler: Ilija Belosevic (Sırbistan), Ioannis Foufis (Yunanistan), Aare Halliko (Estonya)
Fenerbahçe Beko: Calathes 4, Dorsey 28, Hayes-Davis 21, Noua 7, Sertaç Şanlı, Motley 8, Wilbekin 20, Tarık Biberovic 12, Guduric 8, Sestina 6, Papagiannis 2, Madar 2
Valencia Basket: Jones 7, Pangos 6, Anderson 12, Inglis 10, Davies 18, Harper 12, Puerto 3, Reuvers 6, Pradilla 7, Lopez-Arostegui 2, Jovic, Ojeleye 5
1. Periyot: 22-19
Devre: 57-37
3. Periyot: 85-61