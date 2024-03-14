Fenerbahçe'den tarihi zafer. Rekorları alt üst etti

Kaynak: Haber Merkezi / AA
Fenerbahçe'den tarihi zafer. Rekorları alt üst etti
Fenerbahçe Beko; Valencia'yı 118-88 yendi, EuroLeague'deki 18. galibiyetini aldı. 24 isabetle üç sayı rekoru kıran Fenerbahçe bu organizasyonda en fazla skor yaptığı maçını da oynadı.

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, THY EuroLeague'in 29. haftasında Valencia Basket'i sahasında 118-88 mağlup etti.

Bu sonuçla sarı-lacivertli takım 18. galibiyetine imza atarken, Valencia Basket 16. mağlubiyetini yaşadı.

Fenerbahçe Beko, attığı 24 üçlükle THY EuroLeague tarihinde bir maçta en fazla üçlük atan takım oldu. Ayrıca sarı-lacivertliler, attığı 118 sayıyla kendi adına en yüksek skora ulaştığı karşılaşmayı oynadı.

Fenerbahçe Beko: 118 - Valencia Basket: 88
Salon: Ülker Spor ve Etkinlik
Hakemler: Ilija Belosevic (Sırbistan), Ioannis Foufis (Yunanistan), Aare Halliko (Estonya)
Fenerbahçe Beko: Calathes 4, Dorsey 28, Hayes-Davis 21, Noua 7, Sertaç Şanlı, Motley 8, Wilbekin 20, Tarık Biberovic 12, Guduric 8, Sestina 6, Papagiannis 2, Madar 2
Valencia Basket: Jones 7, Pangos 6, Anderson 12, Inglis 10, Davies 18, Harper 12, Puerto 3, Reuvers 6, Pradilla 7, Lopez-Arostegui 2, Jovic, Ojeleye 5
1. Periyot: 22-19
Devre: 57-37
3. Periyot: 85-61

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