Fenerbahçe'den tarihi zafer. Rekorları alt üst etti

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, THY EuroLeague'in 29. haftasında Valencia Basket'i sahasında 118-88 mağlup etti.

Bu sonuçla sarı-lacivertli takım 18. galibiyetine imza atarken, Valencia Basket 16. mağlubiyetini yaşadı.

Fenerbahçe Beko, attığı 24 üçlükle THY EuroLeague tarihinde bir maçta en fazla üçlük atan takım oldu. Ayrıca sarı-lacivertliler, attığı 118 sayıyla kendi adına en yüksek skora ulaştığı karşılaşmayı oynadı.

Fenerbahçe Beko: 118 - Valencia Basket: 88

Salon: Ülker Spor ve Etkinlik

Hakemler: Ilija Belosevic (Sırbistan), Ioannis Foufis (Yunanistan), Aare Halliko (Estonya)

Fenerbahçe Beko: Calathes 4, Dorsey 28, Hayes-Davis 21, Noua 7, Sertaç Şanlı, Motley 8, Wilbekin 20, Tarık Biberovic 12, Guduric 8, Sestina 6, Papagiannis 2, Madar 2

Valencia Basket: Jones 7, Pangos 6, Anderson 12, Inglis 10, Davies 18, Harper 12, Puerto 3, Reuvers 6, Pradilla 7, Lopez-Arostegui 2, Jovic, Ojeleye 5

1. Periyot: 22-19

Devre: 57-37

3. Periyot: 85-61