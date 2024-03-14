UEFA'dan Süper Lig kulüplerine Şampiyonlar ligi müjdesi

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UEFA'dan Süper Lig kulüplerine Şampiyonlar ligi müjdesi
Fenerbahçe'nin Konferans Ligi'nde adını çeyrek finale yazdırması sonrası müjdeli bir haber de UEFA'dan geldi.

Temsilcimiz Fenerbahçe UEFA Konferans Ligi son 16 turu rövanş maçında Belçika ekibi Union SG ile mücadele etti.

İlk maçı deplasmanda 3-0 kazanan sarı-lacivertliler burada 1-0 mağlup olsa da adını çeyrek finale yazdırdı.

Fenerbahçe’nin bu başarı sonrası müjdeli bir haber de UEFA’dan geldi.

UEFA ülke puanı sıralamasında 9. sırada yer alan Türkiye, bu sezonu ilk 10'da tamamlamayı garantiledi.

Böylelikle 2024-25 Süper Lig şampiyonu, 2025-26 sezonunda Şampiyonlar Ligi’ne direkt olarak katılacak.

1- İngiltere | 101.553

2- İspanya | 86.864

3- İtalya | 85.855

4- Almanya | 82.767

5- Fransa | 64.997

6- Hollanda | 61.300

7- Portekiz | 55.482

8- Belçika | 46.800

9- TÜRKİYE | 38.100

10- İskoçya | 36.050

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