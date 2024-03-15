İsmail Kartal'dan Mert Hakan Yandaş açıklaması

UEFA Konferans Ligi son 16 turu rövanş maçındaUnion SG’ye 1-0 mağlup olan Fenerbahçe ilk maçta elde ettiği 3-0’lık galibiyet sayesinde adını çeyrek finale yazdırdı.

Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan teknik direktör İsmail Kartal çarpıcı açıklamalarda bulundu.

İşte İsmail Kartal’ın sözleri:

“ÜLKEMİZE HAYIRLI OLSUN”

"Bu akşam aynı ciddiyetle turu geçmek istiyorduk. Kazanamasak da kaybetmeyerek, 3-0'ın avantajını kullanarak, kaybetmeden turu geçmekti hedefimiz. İkinci yarıya iyi başlayamadık, rakip de üzerimize geldi. 1-0 kaybetmemize rağmen turu geçen taraf olduk. Çeyrek finale yükseldik, camiamıza ve ülkemize hayırlı olsun."

“DAHA İYİ BİR TARİHTE OYNANMASINDAN YANAYIZ”

"7 Nisan'da oynayacağımız maç bizi zorlayacak. Daha geniş bir takvimde, daha rahat bir ortamda maça çıkmayı çok isteriz. Başkanımızın federasyonla yapacağı görüşmeler nasıl bir sonuca varacak, biz de merak ediyoruz. Mücadelenin daha iyi bir tarihte oynanmasından yanayız."

“MERT HAKAN’IN DURUMU BELLİ DEĞİL”

"Bu tempoyu sürdürmek de kolay değil. Sakatlarımızın durumu henüz belli değil. Osayi'de şu anda bir sıkıntı yok. Mert Hakan'ın durumu belli değil. Sağlık ekibiyle yapacağımız görüşmenin ardından sakatların durumu belli olacak."

“SAKATLIKLAR YAŞANIYOR”

"Şampiyonluk yarışında hedefimiz devam ediyor. UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde de hedefimizi gidebildiğimiz yere kadar gitmek anlamında koymuştuk. Süper Kupa'ya da talibiz. 3 günde bir maç oynuyoruz. Burayı daha iyi anlatmak istiyorum. Bir Avrupa ülkesine gidip, 3 saat uçakta yolculuk edip, otelde kalıp sonra dönmek insanı yıpratıyor. Mesela geçen hafta Pendikspor karşısında ilk yarıda iyi oynayamadık. Aşırı yıpranma sebebiyle futbolcularda sakatlıklar yaşanıyor. Rakibimizde de aynı durum söz konusu. Bizimle oynadıkları maçın ardından evlerinde 1-1 berabere kaldılar. Avrupa maçlarında aşırı yıpranma oluyor. Sakatlıklar olabiliyor. Bütün bunları masaya yatırarak maç maç düşünüyoruz, elimizdeki en sağlıklı oyuncularla devam ediyor. Hedeflerimiz var, şampiyonluk, UEFA Avrupa Konferans Ligi ve Süper Kupa. Bunları yaparken de inşallah bu üç kupayı kazanırız."

“KONSANTRASYONUMUZ ÇOK İYİ DEĞİLDİ”

"Bugün ilk devrede kontrollü bir oyun oynadık. Takım ve oyuncularımın çok yıpranmaması adına kontrollü oynayarak, atabiliyorsak atmak, atamıyorsak da yemeden turu geçmeyi hedefledik. İlk yarıda bunu yaptık ama ikinci yarıda konsantrasyonumuz çok iyi değildi. Trabzonspor gibi rakiplerle oynanan maçlar her zaman tempolu olur. İyi bir takım ve son haftalarda yükselişleri var. Biz bugüne kadar nasıl yaptıysak, 3 puanı almak için işimizi yapmaya devam edeceğiz."

“GÜZEL GELDİK GÜZEL GİDİYORUZ”

"2 tane hem insan olarak hem de oyuncu kalitesi olarak önemli santrforlarım var. Maç maç hangi oyuncumu kullanacağımı çok iyi biliyorum. Batshuayi, Belçika'daki maçta da 'Hocam beni ne zaman kullanacağını çok iyi biliyor.' demişti. Onlar birbirlerine saygı gösteriyor. Attıkları gollerle yarışıyorlar ve takıma saygı gösteriyorlar. Şu ana kadar güzel geldik ve güzel gidiyoruz."