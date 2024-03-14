Fenerbahçe'nin çeyrek finaldeki muhtemel rakipleri belli oldu

UEFA Konferans Ligi son 16 turu rövanş maçında temsilcimiz Fenerbahçe sahasında Union SG ile karşı kozlarını paylaştı.

Ülker Stadyumu’nda oynanan mücadelede Belçika ekibi 1-0 galip gelsede sarı-lacivertliler 3-0 mağlup ettiği ilk maçın avantajı ile adını çeyrek finale yazdırdı.

15 Mart Cuma günü TSİ 16:00'da İsviçre'nin Nyon kentinde yapılacak kura çekimi ile Fenerbahçe’nin çeyrek finaldeki rakibi belli olacak.

Fenerbahçe’nin çeyrek finaldeki rakibi adını bir üst tura yazdıran Fiorentina PAOK Victoria Pilzen veya Club Brugge-Molde, Aston Villa-Ajax, Lille-Strum Graz, M. Tel Aviv-Olympiakos eşleşmelerin galiplerinden biri olacak.