Fenerbahçe'nin çeyrek finaldeki muhtemel rakipleri belli oldu

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Fenerbahçe'nin çeyrek finaldeki muhtemel rakipleri belli oldu
Konferans Ligi'nde çeyrek finale yükselen Fenerbahçe'nin rakibi yarın yapılacak kura çekimi ile belli olacak. İşte muhtemel rakipler

UEFA Konferans Ligi son 16 turu rövanş maçında temsilcimiz Fenerbahçe sahasında Union SG ile karşı kozlarını paylaştı.

Ülker Stadyumu’nda oynanan mücadelede Belçika ekibi 1-0 galip gelsede sarı-lacivertliler 3-0 mağlup ettiği ilk maçın avantajı ile adını çeyrek finale yazdırdı.

15 Mart Cuma günü TSİ 16:00'da İsviçre'nin Nyon kentinde yapılacak kura çekimi ile Fenerbahçe’nin çeyrek finaldeki rakibi belli olacak.

Fenerbahçe’nin çeyrek finaldeki rakibi adını bir üst tura yazdıran Fiorentina PAOK Victoria Pilzen veya Club Brugge-Molde, Aston Villa-Ajax, Lille-Strum Graz, M. Tel Aviv-Olympiakos eşleşmelerin galiplerinden biri olacak.

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