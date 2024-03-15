Beşiktaş Avrupa'da destan yazdı. Finale çıktılar

Kaynak: AA
Beşiktaş Avrupa'da destan yazdı. Finale çıktılar
FIBA Avrupa Kupası'ndaki temsilcimiz Beşiktaş BOA, İspanyol Spar Girona'yı eledi, adını finale yazdırdı.

Beşiktaş BOA Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Kupası yarı final rövanş maçında İspanya'nın Spar Girona'yı 68-66 yendi.

Sahasındaki ilk maçında 81-60 kazanan siyah-beyazlı takım adını finale yazdırdı.

Beşiktaş, finalde İngiltere'nin London Lions takımıyla karşılaşacak. Finalde ilk maçı 3 Nisan'da evinde oynayacak siyah-beyazlılar, 10 Nisan'da deplasmana gidecek.

Spar Girona: 66 - Beşiktaş BOA: 68
Salon: Pavello Fontajau
Hakemler: Cecilia Toth (Macaristan), Ivor Matejek (Çekya), Josip Jurcevic (Hırvatistan)
Spar Girona: Tolo 7, Canella 13, Magarity 12, Mendy 9, Ygueravide 7, Bertsch 5, Etxarri 2, Lopez 8, Pena 3, Parra
Beşiktaş: Evans 14, Lazic 12, Li 12, Nogic 14, Elif Bayram 9, Krivacevic 7, Melek Uzunoğlu, Topuzovic
1. Periyot: 13-21
Devre: 23-38
3. Periyot: 42-50
5 Faulle çıkan: 34.35 Canella (Spar Girona)

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