Süper Lig'in paşası Fenerbahçe. Fatih Saboviç yazdı

Fatih Saboviç- YENİÇAĞ

Süper Lig'in 8. hafta karşılaşmasında Fenerbahçe, Kasımpaşa deplasmanında Dzeko'nun 6. dakikada gelen golü ve 45+3'te Tadiç'in penaltısıyla güle oynaya zafere yürüdü. Lider, milli ara öncesinde zirvedeki yerini iyice perçinledi.

Fenerbahçe, teknik direktör İsmail Kartal, sarı lacivertli futbolcular ve taraftarlar için; ayrıca bugünkü Kasımpaşa maçı için çok fazla şey yazabilirim... Özellikle de bu akşamki maçın analizine ya da İsmail Hoca'nın takım üzerinde yaptığı denemelere dair de...

Usta ayakların oyunu ve rakibi, maçın enerji akışını nasıl yönlendirdiğini de aktarabilirim...

İŞARETLERİ TAKİP EDELİM...

Ancak 2023-2024 sezonunun ilk maçından şimdiye kadarki süreç için birkaç kelam etmek isterim. İsmail Kartal, Jorge Jesus'un kurguladığı kadro ve sistemin üzerine kaotik bir durumda Fenerbahçe'nin başına geldiğinde muhtemelen pek çok insan böyle bir etki beklemiyordu.

Fakat Fenerbahçe efsanelerinden 'Arap' İsmail'in gidişinden gelişine kadar olan süreçteki pek çok işaret aslında zaten ortadaydı.

FENERBAHÇE ÖNLEM ALDIRIYOR

İsmail Kartal gerek mütevazı karakteri, gerek lider yönetimi ve duruşuyla her daim örnek oldu bu camiaya... Futbolcuyken de teknik direktörken de... Ve aslında ilk döneminde bu takımın başında elde edebileceği başarılara dair pek çok şey anlatmıştı.

Hoca şu anda takımı firesiz; dünya yıldızı pek çok ismin ve kendi entegre ettiği oyuncuların katkılarıyla ilerletiyor. Fenerbahçe her maça çıkmadan önce artık rakibine, "Bana dair önlemler al" mesajını açıkça veriyor.

TARAFTAR DA ÜZERİNDEKİ BASKIYI ATTI

Süper Lig ve Avrupa'daki seri nereye kadar gider bilemeyiz ancak bu Fenerbahçe'ye baktığımda oynadığı maçların her dakikasında yalnızca galibiyeti isteyen, rakibi ve hakemi bir kenara bırakıp kendi performansına odaklanan bir takım enerjisi alıyorum.

Türkiye'nin en büyük camialarından biri olan Fenerbahçe'nin taraftarı da yıllardır şampiyon olamamanın ağırlığını üzerinden atmışa benziyor...

YENİDEN AS KADRO YEŞİL SAHADA...

Kasımpaşa karşılaşmasının ilk dakikasından itibaren Fenerbahçe'de oyuncular sürekli birbirlerinin kademelerine girdiler... Daha çok topa hakim olan taraf ve gol deneyen taraf Fenerbahçe'ydi.

Osayi Samuel rahatsızlığı sebebiyle yoktu sağ bekte Ferdi görev yaptı. Sarı lacivertliler, Avrupa'nın ardından tekrar as bir kadro ve tempolu oyunla Süper Lig arenasına dönmüştü.

EV SAHİBİ BOŞLUK KOVALADI AMA...

Kasımpaşa ekibi ise daha çok topu Fenerbahçe'ye vererek kontra kovalamayı tercih etti. İsmail Yüksek'in müthiş ortasında dakikalar 6'yı gösterirken topla buluşan Dzeko vurdu, kaleciden seken topu tekrar Dzeko tamamladı: 0-1. Boşnak yıldız 6. dakikada bu sezonki 6. golünü kaydetti.

Eski Fenerbahçeli Sadık Çiftpınar'a çok zorlayıcı ve 'fazla' geldi Dzeko'nun varlığı âdeta...

FUTBOL BİR 'HATALAR' OYUNU...

Devre sonuna doğru 42. dakikada kaleci Livakoviç'i görebildik yalnızca... Gökhan'ın uzaktan şutunda Livakoviç topu çok iyi çıkardı. Zaten daha sonra karşılaşmanın sonuna kadar neredeyse Hırvat file bekçisine iş düşmedi.

Aslında Kasımpaşa kusursuza yakın ilk yarı oynadı ama tek hatada golü yediler... E tabii futbol da hatalar oyunu... 45+3'te kapanışta Tadiç penaltıdan ağları havalandırdı ve skor 2-0 oldu.

HİÇ ZORLANMADILAR!

İlk yarıda Dzeko'nun topla tam 38 kez buluşmuş olması, Ferdi'nin savunma bekinden ziyade 'full back' olarak oynayıp zamanının çoğunu hücumda geçirmesi, karşılaşmanın geri kalanına dair çok net bir özet sunuyordu görebilene...

Öyle ki sarı lacivertliler savunmayı 3'lü gibi oynuyordu rahatlıktan... Takımdaki herkes görevlerinin farkındaydı yine her zaman olduğu gibi... İkinci devrede de hiçbir şey değişmedi ve Kanarya zorlanmadan yoluna yürüdü.

KANARYA 8'DE 8 YAPTI

Kasımpaşa elinden gelenin en iyisini denemeye çabalasa da ev sahibi olmak da, dersine iyi çalışmış olmak da işe yaramadı. Deplasmanda çok sayıda gol tehlikesi yaratan Fenerbahçe, güle oynaya üç puanı cebine koydu ve liderliğini sürdürdü. İsmail Kartal, Fenerbahçe başında görev yaptığı son 8 karşılaşmasını kazandı.

Kanarya son dakikalarda farka gidebileceği mücadelede üst üste gol fırsatlarını değerlendiremedi ancak dominasyonunu açıkça gösterdi. Milli takım arasına güle oynaya girildi.