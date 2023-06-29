Suriye'de bayramın ilk günü. Hani savaş nerede. İşte saklanan görüntüler

Suriye Şam’da bayramın ilk gününden gelen görüntüler gündem oldu. “Hani savaş vardı” tepkileri çoğaldı.

Suriye'de bayramın ilk günü. Hani savaş nerede. İşte saklanan görüntüler

Editör: Ayşe Memiş

Türkiye’nin gündem konularından biri de Suriyeli sığınmacılar. Savaş var denilerek milyonlarca Suriyeli Türkiye’ye göç etti ve göç etmeye de devam ediyor. Hükümetin olmayan göç stratejisi ve açık kapı politikası Türkiye’yi adeta yol geçen hanına çevirdi.

İç savaşın bittiği, Esad’ın vatandaşlarının geri dönüşü için genel af ilan ettiği dönemde, ülkemizde sığınmacı sorunu devam ediyor.

İktidar, ‘isteseler de göndermeyiz’, ‘Türk ekonomisini onlar ayakta tutuyor’, ‘ülkelerinde savaş var’ gibi bahanelerle sığınmacıları ülkede tutmaya devam ediyor.

Savaş var denilen Suriye’deki günlük hayatın görüntüleri sosyal medyada gündem oldu. Bayramın ilk gününden çekildiği iddia edilen görüntülerde restaurantların ağzına kadar dolduğu görülüyor.

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SURİYE'DEKİ GÜNLÜK HAYATI TÜRK BASKETBOLCU DA PAYLAŞMIŞTI

Türk basketbolcu Kemal Canbolat ise sosyal medya hesabından, Suriye'deki günlük hayattan görüntüler paylaşmıştı.

Suriye’nin Hama şehrinden görüntüler paylaşan Canbolat, sosyal hayatın rutin bir şekilde devam ettiğini, bölgede savaş olmadığını ve halkın günlük hayatını nasıl sürdürdüğünü gözler önüne sermişti.

Canbolat’ın paylaştığı görüntüler, sosyal medyada viral oldu.

SOSYAL MEDYADA GELEN TEPKİLER ŞÖYLE:

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