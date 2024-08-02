Suriye’de yorgan gitti, kavga bitti!

Göç İdaresi Başkanlığı'nın raporuna göre, geçici koruma statüsü altındaki Suriyelilere harcanan rakam 10 milyarı aştı. 2024 yılı Temmuz-Aralık dönemi için talep edilen rakam ise 3,5 milyar oldu.

Göç İdaresi Başkanlığı 2024 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu’na göre genel müdürlüğün harcamalarını “Geçici barınma merkezleri işletim maliyetleri, geçici koruma kapsamındaki yabancıların sağlık hizmetleri (eczane, ilaç faturaları ve ayakta tedavi giderleri) ile uluslararası koruma başvurusu sahibi olan yabancılara ait genel sağlık sigortası primleri” oluşturuyor.

2023 yılında da bütçe dönemi başında 5 milyar 880 milyon 875 bin TL başlangıç ödeneği tahsis edilen genel müdürlük yine 2023 yılının ikinci altı ayı için 3 milyar 624 milyon 16 bin 536 TL ek ödenek talep etmişti.

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İyi de hani Suriyeliler için Avrupa Birliği yardım yapıyordu? Bu paralar, Suriyelilere maaş olarak verildiği için mi sağlık harcamaları, Göç İdaresi Başkanlığı tarafından karşılanıyor?

Raporda, Türkiye'deki geçici koruma statüsünde bulunan Suriyelilerin nüfusu Temmuz ayı itibarıyla 3 milyon 109 bin 867 kişi olarak veriliyor. Kaçak girenler, bu rakama dâhil mi değil mi raporda bu konuda bilgi verilmemiş!

Türkiye'de ayrıca 228 bin 290 kişinin ise uluslararası koruma kapsamında bulunduğu belirtiliyor. Afgan ordusunun yüzbinlerce askerinden ve Afrikalılardan bahseden yok.

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ise geçtiğimiz günlerde Sky News Arabia kanalına konuştu ve Suriye’de rejim güçleri ile muhalifler arasında 6-7 aydır çatışma olmadığını belirterek, “Suriye rejimi, savaşın olmadığı bu süreç içerisinde, altyapı sorunlarını, ekonomi sorunlarını gidermek için, bazı siyasi sorunlarını gidermek için fırsat buldu” dedi.

Fidan, Suriye'de iç savaşın olmadığını vurgulayarak Suriye nüfusunun yarısının özellikle Avrupa ülkelerine gittiğini söyledi. Fidan, ülke dışına giden milyonlarca sığınmacının ülkelerine dönmeleri gerektiğini vurguladı.

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Suriye’de iç savaş da sona erdiğine göre, sığınmacılar ülkesine dönebilir mi? Bu soru bana, bir Nasreddin Hoca fıkrasını hatırlattı.

Nasreddin Hoca, bir kış günü, gece yarısı, kapısının önünde bir gürültü duymuş. Soğuktan dolayı yorganını sırtına alarak dışarı çıkmış. Birkaç kişinin kavga ettiğini görmüş. Hemen yorganını bir kenara bırakarak onları ayırmaya girişmiş. Bu arada açıkgözün birisi, Nasreddin Hoca'nın yorganını çalıp kaçmış. Az sonra Hoca'nın da gayretleriyle kavga bitmiş, taraflar barışmış. Ama Nasreddin Hoca, evine yorgansız dönmüş.

Karısı:

– Kavga neden çıkmış, öğrendin mi, diye sormuş Hoca'ya.

Nasreddin Hoca, gülerek cevaplamış:

– Hatun, ne sorup duruyorsun. Kavga bizim yorgan yüzündenmiş. Yorgan gitti, kavga bitti işte.

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Kıssadan hisse, Suriye’nin kuzeyindeki topraklar, ABD-PKK/PYD iş birliğiyle boşaltıldı. Buradaki insanlar, Türkiye’ye sürüldü. Proje, daha başlamadan AKP iktidarı tarafından biliniyordu. Öyle ki çadır kentler kurmak üzere 1,5 milyon çadır siparişi verilmişti. Suriyeli muhalifler de Türkiye’de eğitildi donatıldı ve Suriye ordusunun üzerine sürüldü. Yıllar içinde ABD, Suriye’nin kuzeyinde PKK’yı ordu seviyesine getirdi. Türkiye’ye de 32 kilometre yasağı koydular ki, PKK ordusunun eğitim düzeni bozulmasın.

Şimdi de PKK/PYD, ABD desteğiyle işgal ettiği bölgede, kendi yerleştirdiği nüfusla seçim yaparak meşruiyet kazanmayı hedefliyor. Seçim yapılırsa, yorgan, yani Suriye topraklarının önemli bir kısmı, AKP iktidarının uyguladığı Amerikan politikası yüzünden elden gitmiş olacak. Hakan Fidan “iç savaş bitti” diyor ama yorganın nerede olduğunu söylemiyor. Oysa başından beri bu politikanın uygulayıcılarından biri de kendisiydi.

Beşşar Esad, Tayyip Erdoğan’ın görüşme talebine, “ordunu çekeceğini açıkla, ondan sonra” diye cevap veriyor... Putin devreye girip sorunu çözmeye çalışıyor...

Öyle anlaşılıyor ki Türkiye de, bu savaşta evine yorgansız dönecektir!