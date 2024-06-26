Suriyeli bakkaların karanlık işlerini Suriyeli medya ortaya çıkardı

Suriye merkezli medya kuruluşu Enab Baladi, sadece İstanbul'da 530 binden fazla Suriyelinin yaşadığı bölgede peş peşe açılan Suriyeli bakkalları inceledi.

Eskiden sadece Suriye menşeili ürünlerin yer aldığını fakat bunun zamanla değişerek Türk mallarının da satıldığı bakkallar, Türk bakkallardan 3 kat daha pahalıya sattığı belirtildi.

Bu tür bakkallarda da borç defteri olduğunu da vurgulayan Suriye merkezli medya kuruluşu, Suriyeli bakkallarda Türk lirasının dolara çevrildiğini ve bölgede yaşayan Suriyelilerin buralarda sosyalleştiğini kaydetti.