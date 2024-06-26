Suriyeli bakkaların karanlık işlerini Suriyeli medya ortaya çıkardı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Suriyeli bakkaların karanlık işlerini Suriyeli medya ortaya çıkardı

Suriye merkezli medya kuruluşu Enab Baladi İstanbul’daki Suriyeli bakkalları mercek altına aldı.

Suriye merkezli medya kuruluşu Enab Baladi, sadece İstanbul'da 530 binden fazla Suriyelinin yaşadığı bölgede peş peşe açılan Suriyeli bakkalları inceledi.

Eskiden sadece Suriye menşeili ürünlerin yer aldığını fakat bunun zamanla değişerek Türk mallarının da satıldığı bakkallar, Türk bakkallardan 3 kat daha pahalıya sattığı belirtildi.

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Bu tür bakkallarda da borç defteri olduğunu da vurgulayan Suriye merkezli medya kuruluşu, Suriyeli bakkallarda Türk lirasının dolara çevrildiğini ve bölgede yaşayan Suriyelilerin buralarda sosyalleştiğini kaydetti.

  • İşte Suriyeli bakkallardaki detaylar:
  • Türk bakkallardan 3 kat pahalıya satıyorlar
  • Elden para transferi, döviz bozdurma yapıyorlar
  • Kaçak tütün satıyorlar
  • Kulaklık, şarj satıp; cep telefonlarını Türk şebekesine kaydediyorlar

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