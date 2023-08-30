Suriyeli sahte doktor onlarca kadının hayatını kararttı

Hükümetin olmayan göç politikası sebebiyle her alanda skandallar yaşanmaya devam ediyor. Suriye’de mevcut hükümetin Türkiye tarafından tanınmaması sebebiyle, ülkemize gelen Suriyelilerin güvenlik soruşturması yapılamazken, gelenlerin beyanı üzerine verdikleri bilgiler kabul ediliyor. Bu da ortaya büyük problemlerin çıkmasına neden oluyor.

Bu büyük problemlere bir yenisi daha eklendi. Halk Tv’den Dinçer Gökçe’nin özel haberine göre, sağlıkta çok büyük bir skandal ortaya çıktı.

Bir Suriyeli, 2 Türk vatandaşı kurdukları merdiven altı ameliyathaneyle onlarca kadının hayatını kararttı. Ülkesinde laborant olan Deniz Nedimoğlu kendisini Türkiye’nin en iyi estetik cerrahı olarak tanıttı. Kadınları gece yarıları ameliyata alındı. Fenalaşan kadınlar çevredeki hastanelere sevk edildi. Kadınlardan biri yaşam savaşı veriyor.

SURİYE'DE LABORANT, TÜRKİYE'DE DOKTOR!

Skandalın merkezinde Şişli’de bulunan Apeks Estetik Sağlık Danışmanlık Şirketi ile Sultangazi’de bulunan Özel Batı Tıp Merkezi yer alıyor. Danışmanlık şirketi sağlık turizmi adı altında yurtdışından getirdikleri hastaları Özel Batı Tıp Merkezi’ne yönlendiriyordu. Estetik ameliyat olacak kişilerle ilk görüşmeyi, çoğunlukla danışmanlık şirketinin ortaklarından Murat Kaynak yapıyordu. 32 yaşındaki sağlık memuru Kaynak, kendisini tıp merkezinin başhekimi olarak tanıtmaktaydı. İkinci aşamada ise, devreye

Suriye vatandaşı olan ve ülkesinde laborant olarak çalışan Deniz Nedimoğlu giriyordu. Nedimoğlu, hastalara ‘Türkiye’nin en iyi doktorlarından biri’ olarak pazarlanıyordu. TC vatandaşlığı alan Nedimoğlu'nun önceki adının ise Abdulrahim Aqrah olduğu anlaşıldı.

SAHTE DOKTOR OPERASYONLARI GECE YAPIYORDU

Estetik operasyonlar için hastalarla anlaşmalar sağlanınca yapılacak ödeme miktarı ve operasyonun tarihi kararlaştırılıyordu. Operasyon için ise genellikle gece saatleri seçiliyordu. Operasyonlara Deniz Nedimoğlu ile uzmanlık alanı genel cerrah olan Doktor Kenan İpek giriyordu.

HASTALAR FENALAŞINCA SKANDAL ORTAYA ÇIKTI

Olayın yargıya taşınma süreci ise şöyle başladı: Tıp merkezindeki ameliyatlardan sonra bazı hastalar fenalaştı. Durumu ağırlaşan hastalar ambulansla çevredeki başka bir hastaneye sevk edildi. Hastalar yaşadıkları dehşete ilişkin Savcılığa giderek şikâyetçi oldular.

İFADELER KAN DONDURDU

Savcılığın yürüttüğü soruşturma çerçevesinde dosyaya giren görüntüler ve alınan müşteki ifadeleri ise kan dondurdu. Dosyaya sunulan bir video kaydı ise, ameliyatların ne denli riskli bir ortamda yapıldığını gözler önüne serdi. Görüntüye göre, operasyonu gerçekleştirmek için hastanın başında bulunan kişilerin hiçbirinde ameliyat giysisi yok. Operasyonu ise Türkiye’de doktor olarak çalışma izni bulunmayan Deniz Nedimoğlu’nun yaptığı görülüyor. Nedimoğlu’na yardım eden kişinin ise ameliyat hemşiresi dahi olmadığı öğrenildi. Görüntülerde anestezi doktorunun yerine operasyona anestezi teknikeri bir kişinin girdiği görülüyor. Kayıtlarda hastaya, narkoz verilemeden dikiş atıldığı da anbean kaydediliyor.

DEHŞETİ YAŞAYANLARIN İFADELERİ

Operasyonları yaşayan kadınların ifadeleri adeta kan dondurdu.

Nadia Farzadifar (49): Bana 1 yıl içine 13 ameliyat yapıldı. Meme uçlarımı kaybettim. En önemlisi de akciğerlerimi kaybettim. Bunun nedeni de 13 kez narkoz verilmesi. Ben, ‘sağlığıma kavuşmak istiyorum; sizi şikâyet edeceğim’ dedikçe bana yeni bir ameliyat daha yapıldı. Vücudumda çukurlar, tümsekler oluştu. Sağlığımı yitirdim. Bu süreçte 30 bin Sterlin (1 milyon 20 bin TL) de para ödedim.

Asuman Öztutar (50): Göz kapağı kaldırma ve göğüs toplama ile protez ameliyatı oldum. 24 bin liraya anlaştık. Herhangi bir tahlil yapılmadı. Beni, üzerlerinde doktor önlüğü olan Murat Kaynak ile Deniz Nedimoğlu muayene etti. Murat Kaynak başhekim olduğunu; ameliyata birlikte gireceklerini söyledi. Üzerimde kalemle işaretlemeler yaptılar. Sahte doktor olduklarını bilmiyordum. Bana neler yaptılar bilmiyorum.

Mastaneh Naseri (39): Kendisini B. Tıp Merkezi’nin başhekimi olarak tanıtan Murat Kaynak ile görüştüm. İlk ameliyatımı Deniz Nedimoğlu yaptı. Bu ameliyattan 5 gün sonra her iki memede de dikişler açıldı ve ikisinde de akıntı oluştu. Ameliyatlarım gece geç saatlerde yapıldı. İngiltere’de gittiğim doktorlara durumu anlattım. Bana, ‘Üst süte bu kadar ameliyat yapılması doğru değil. Hiçbir estetik uzmanı bu şekilde operasyon yapmaz. Sen, kasapların eline düşmüşsün. Hayatta olman mucize’ dediler. 12 bin Sterlin (408 bin TL) verdim. Paranın 10 bin Sterlin’ini Kaynak’a elden verdim.

Zohreh Mirsanei (42) : Bana, kombine estetik denilen birden fazla operasyon tek seferde yapıldı. 10 saat narkoz verildi. Benim başıma Türkiye’de gelen bu olaylar tam bir sağlık skandalı. Bu ameliyattan sonra kan değerim 12’den 9’a düştü. Görüşmeyi yaptığım Kaynak kendisini başhekim olarak tanıttı.

Carmella Apice (34): İtalya’dan gelen bu kişi Deniz Nedimoğlu tarafından ameliyat edildi. ‘Kombine estetik’ denilen bir dizi operasyon geçiren Apice’nin vücudunda enfeksiyon oluştu. Karın dikişleri açıldı. Ameliyatın yapıldığı Batı Tıp Merkezi’nde fenalaşan Apice, özel bir hastaneye kaldırıldı.

Narges Mork (42): Kan değerleri düşükken (11.4 gr) ameliyata alındı. Mork’a tek seansta 6 operasyon birden yapıldı. Tam teşekkülü hastane imkânı olmayan B. Tıp Merkezi’nde yapılan işlemler sonrası Mork’un kan değerleri daha da düşerek 7.4 gr seviyesine geriledi. Mork’un durumu kötüleşince özel bir hastaneye sevk edildi. Hastanede kan verilen Mork, ülkesi Norveç’e döndü. Mork ile temasta olan bir kişi “Yaşam savaşı veriyor” bilgisini paylaştı.

‘HİZMETLİ’ OLARAK KAYDEDİLMİŞ

Türkiye’de çalışma izni olmadan ameliyatlara giren Deniz Nedimoğlu (40), Suriye asıllı. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı alan Nedimoğlu’na yönelik ifadelere göre, bu kişi ‘Türkiye’nin en iyi estetik cerrahı’ olarak tanıtılmış. Sigorta kayıtlarına göre Nedimoğlu birçok ameliyatı yaptığı Özel Batı Tıp Merkez’inde 7 Mart 2022’de işe girdi. Nedimoğlu ‘Hastane hizmetlisi’ meslek kodu ile sigortalı yapıldı. Nedimoğlu’nun işten çıkış tarihi ise 20 Temmuz 2022. Bu tarih, Batı Tıp Merkezi’ne yapılan baskından 3 gün sonrasına denk geliyor. Bu kişi, şimdilerde ise sahibi olduğu Nedimoğlu Sağlık Turizmi ve Danışmanlık şirketi ile faaliyete devam ediyor.