Suriyeli sığınmacı: Bu hastane Suriyelilerin olmuş. Kızılay yardımı için çok çocuk yapıyorlar

Savaştan kaçarak ülkemize gelen Suriyeli sığınmacıların doğum oranları giderek artıyor. Bu soruna dikkat çeken uzmanlar konunun vahametini gözler önüne seriyor.

Milyonlarca Suriyeli ülkemize ‘savaş’ gerekçesiyle girdi ancak Suriye’den gelen görüntülerde bölgenin durağan hale geldiği görülüyor. Suriyeliler ise ülkemizde yaşamaya devam ediyor.

Sığınmacıların sayısının her geçen gün artmasının yanında ülkemize gelen Suriyelilerin de çok fazla doğum yaptığı detayı dikkat çekiyor.

“KIZILAY YARDIMI ALMAK İÇİN ÇOCUK YAPIYOR”

OdaTv'de yer alan habere göre; TikTok'ta yayın yapan bir Suriyeli sığınmacı, İzmir Şehir Hastanesi'nde sürekli olarak Suriyelilerin doğum yaptığını, bu doğum yapanların Kızılay'dan yardım almak amacıyla çok fazla çocuk yaptığını açıkça söyledi:

Bu hastane Suriyelilerin olmuş. Kızılay yardımı almak için bu kadar çok çocuk yapıyorlar. Bunlara özel hastane lazım.