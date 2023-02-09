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  • Suriyeli ve Afganlar kız yurdunu işgal etti, depremzedeler yurttan kaçıyor. Ekşi Sözlük'te ortaya çıktı

Suriyeli ve Afganlar kız yurdunu işgal etti, depremzedeler yurttan kaçıyor. Ekşi Sözlük'te ortaya çıktı

Ekşi Sözlük'te paylaşılan bilgilere göre depremzedelerin yerleştirileceği söylenerek boşaltılan Mersin Kırkkaşık KYK Kız Yurdu’na Suriyeli ve Afganlar yerleştirildi. Gelen görüntülerde sığınmacıların yurdu istila ettiği ve içeriye nargile getirecek hatta çocukların bulunduğu yerde cinsel ilişkiye girecek kadar rahat oldukları ortaya çıktı.

Haber Giriş: 9 Şubat 2023 Perşembe - 18:10
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Suriyeli ve Afganlar kız yurdunu işgal etti

Suriyeli ve Afganlar kız yurdunu işgal etti, depremzedeler yurttan kaçıyor. Ekşi Sözlük'te ortaya çıktı
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Ekşi Sözlük’te “mersin kız yurduna suriyelilerin yerleştirilmesi” başlığı altında paylaşılan görüntülerde Mersin Üniversitesi kampüsü içerisinde bulunan kız yurdundan Suriyeli ve Afganların yerleştirildiği ve yerleşenlerin yurdu işgal ettiği ortaya çıktı.
Gelen görüntülerde kız yurduna yerleştirilenlerin çoğu Suriyeli ve Afgan erkeklerden oluşurken içeriye nargile getirecek hatta çocukların bulunduğu yerde cinsel ilişkiye girecek kadar rahat oldukları ortaya çıktı.

Depremzedelerin kendi aralarındaki mesajlarda yurdun işgal edildiği ve depremden etkilenenlerin kesinlikle buraya yönlendirilememesi gerektiği yazıldı.

Aynı mesajlarda yurda giren istilacı sığınmacıların kız öğrencilerin dolaplarını yağmaladıkları ortaya çıktı.

Sığınmacılar kız yurdunda çocukların ortamda alenen cinsel ilişkiye giriyor
(Videonun sesini kısmak zorunda kaldık ekşi sözlükten https://eksisozluk.com/mersin-kiz-yurduna-suriyelilerin-yerlestirilmesi--7577205?a=popular 
adresinden ulaşabilirsiniz? 

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Trenci
9.02.2023 18:28
Kimin, kimlere deyer verdiğini anlasın bizim cahiller.!  
 
vatandaş
9.02.2023 18:27
amerikalılar yanlarında besledikleri afganları türkiyeye boca etti. ilkel taliban afganistanı ele geçirdiğinde amerikan beslemesi afganları amerikaya mı götürdüler? tabi ki hayır.  
 
Seyit
9.02.2023 18:26
Nargilesinide unutmamış. Temel ihtiyaç  
 
TÜM YORUMLAR (4)
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