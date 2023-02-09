Suriyeli ve Afganlar kız yurdunu işgal etti, depremzedeler yurttan kaçıyor. Ekşi Sözlük'te ortaya çıktı

Ekşi Sözlük’te “mersin kız yurduna suriyelilerin yerleştirilmesi” başlığı altında paylaşılan görüntülerde Mersin Üniversitesi kampüsü içerisinde bulunan kız yurdundan Suriyeli ve Afganların yerleştirildiği ve yerleşenlerin yurdu işgal ettiği ortaya çıktı.

Gelen görüntülerde kız yurduna yerleştirilenlerin çoğu Suriyeli ve Afgan erkeklerden oluşurken içeriye nargile getirecek hatta çocukların bulunduğu yerde cinsel ilişkiye girecek kadar rahat oldukları ortaya çıktı.

Depremzedelerin kendi aralarındaki mesajlarda yurdun işgal edildiği ve depremden etkilenenlerin kesinlikle buraya yönlendirilememesi gerektiği yazıldı.

Aynı mesajlarda yurda giren istilacı sığınmacıların kız öğrencilerin dolaplarını yağmaladıkları ortaya çıktı.

Sığınmacılar kız yurdunda çocukların ortamda alenen cinsel ilişkiye giriyor (Videonun sesini kısmak zorunda kaldık ekşi sözlükten https://eksisozluk.com/mersin-kiz-yurduna-suriyelilerin-yerlestirilmesi--7577205?a=popular adresinden ulaşabilirsiniz?