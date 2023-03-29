Burası Afganistan değil Nevşehir. Seçim anketi yapan muhabir sokakta Türk bulmakta zorlandı

Youtube’da yayın yapan Ortaya Karışık isimli hesap yaklaşan seçimlere ilişkin sokak röportajı yaptı. Vatandaşların seçimlerdeki tercihlerini sordu.

Nevşehir’de seçimlerin nabzını tutmaya çalışan Ortaya Karışık hesabı seçimlerde vatandaşların kime oy vereceğini sordu. Ancak mikrofon uzattıklarının çoğunun Türk olmaması karşısında şoka uğradılar.

Mikrofon uzatılanların çoğunun Afgan uyruklu olduğu görüldü. Bir vatandaş ise oy kullanamayacak olmasına rağmen cumhurbaşkanı Erdoğan’ın "her şeyi güzel yaptığını" söyledi. Video kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.