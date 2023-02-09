Depremlerde can kaybı sayısı her geçen saat artıyor. 16 bin 546

Erdoğan can kaybını şu sözlerle duyurdu:

“Ne yazık ki şu ana kadar çok ciddi vefat durumumuz, yaralı sayımız var. Dün depremin merkezi Kahramanmaraş ile depremden en çok etkilenen Hatay'daydım. Şu an itibarıyla can kaybımız 16 bin 546'ya ulaştı. 66 bin 132 yaralımız var.”

Kahramanmaraş’ta 6 Şubat’ta ilki 7,7, ikincisi 7,6 büyüklüğünde iki deprem meydana gelmişti.

Merkez üssü Pazarcık ve Elbistan olarak belirlenen depremler Hatay, Gaziantep, Osmaniye, Malatya, Adana, Diyarbakır, Şanlıurfa, Adıyaman ve Kilis’i de sarstı.