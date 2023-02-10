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Mersin'de kız yurdunu işgal eden Suriyeliler ve Afganlar çıkarıldı

Mersin’de kız yurdunu işgal eden Suriyeli ve Afgan sığınmacılar çıkarıldı. Polis ve asker afetin ortasında bunlarla uğraşıyor

Haber Giriş: 10 Şubat 2023 Cuma - 08:54
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Mersin'de kız yurdunu işgal eden Suriyeliler ve Afganlar çıkarıldı

Mersin'de kız yurdunu işgal eden Suriyeliler ve Afganlar çıkarıldı
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Mersin’de depremzedelerin barınması için açılan KYK yurdunu Suriyeli ve Afgan sığınmacıların ortaya çıkması büyük tepki toplamıştı. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde kız öğrenci yurdunu basan sığınmacıların öğrencilerin dolaplarını kırarak yağmaladığı görülmüştü.

Ekşi Sözlük ve Twitter başta olmak üzere sosyal medyada gündem olan görüntüler sonrası polis harekete geçti. Polis ekipleri ve Jandarma yurtta bulunan sığınmacıları çıkarttı. Güvenlik güçlerinin Suriyeli ve Afgan sığınmacıları çadır kente yerleştirdiği öğrenildi.

 

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E
10.02.2023 09:53
Atın bunları ülkeden  
 
Osmaniyede heryerde bu yağmacilar , her yardim tirinin yaninda bunlar allah belalarini versin
10.02.2023 09:52
Allah belanizi versin , doldurdular bu hirsiz tavizci yobaz kültürsüzleri ülkeye ,kendi derdimizlemi ugrasalim bu pisliklerlemi , soylu al getidigin mahluklar bunlar  
 
Aaaa
10.02.2023 09:51
Yakında bunlarda feto olayına dönecek. Suriyeliler afganlar darbe girişiminde bulunup ülkemizden hak iddia edecekler galiba. Hem vatandaşlık veriliyor hem ev isyeri aliyorlar .  
 
TÜM YORUMLAR (24)
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