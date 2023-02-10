Mersin'de kız yurdunu işgal eden Suriyeliler ve Afganlar çıkarıldı



Mersin’de depremzedelerin barınması için açılan KYK yurdunu Suriyeli ve Afgan sığınmacıların ortaya çıkması büyük tepki toplamıştı. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde kız öğrenci yurdunu basan sığınmacıların öğrencilerin dolaplarını kırarak yağmaladığı görülmüştü.

Ekşi Sözlük ve Twitter başta olmak üzere sosyal medyada gündem olan görüntüler sonrası polis harekete geçti. Polis ekipleri ve Jandarma yurtta bulunan sığınmacıları çıkarttı. Güvenlik güçlerinin Suriyeli ve Afgan sığınmacıları çadır kente yerleştirdiği öğrenildi.