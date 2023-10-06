Suriye'nin kuzeyine yeni hava harekatı: 30 hedef imha edildi

Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'nin kuzeyinde bölücü terör örgütü tarafından kullanılan petrol kuyusu ve depolama tesisi ile içerisinde sorumlu düzeyde teröristlerin de bulunduğu 30 hedefin imha edildiğini açıkladı.

KAYNAK: İHA
Suriye'nin kuzeyine yeni hava harekatı: 30 hedef imha edildi

Milli Savunma Bakanlığı Suriye’nin kuzeyine yeni hava harekatı gerçekleştirildiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, “PKK/YPG ve diğer terörist unsurları etkisiz hale getirerek Suriye'nin kuzeyinden halkımıza ve güvenlik güçlerimize yönelik terör saldırılarını bertaraf etmek ve hudut güvenliğimizi sağlamak maksadıyla; Birleşmiş Milletler Anlaşması’nın 51’inci maddesinden doğan meşru müdafaa haklarımız doğrultusunda, Suriye kuzeyindeki Tel Rıfat, Cizire ve Derik bölgelerinde bulunan terörist hedeflerine 5 Ekim saat 23.00’da hava harekatları icra edilmiş, icra edilen hava harekatlarıyla bölücü terör örgütü (BTÖ) tarafından kullanılan petrol kuyusu ve depolama tesisi ile içerisinde sorumlu düzeyde teröristlerin de bulunduğu değerlendirilen mağara, sığınak, barınak ve depolardan oluşan 30 hedef imha edilmiştir” ifadeleri kullanıldı.

ÇOK SAYIDA TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Terörle mücadelede kararlılık vurgusu yapılan açıklamada, “İcra edilen harekatlarda azami oranda yerli ve milli mühimmat kullanılarak çok sayıda terörist etkisiz hale getirilmiştir. Asil milletimizin bağrından çıkan Türk Silahlı Kuvvetleri, geçmişte olduğu gibi bugün de ülkemizin ve milletimizin beka ve güvenliği için terörle mücadeleye tek bir terörist kalmayıncaya kadar azim ve kararlılıkla devam edecektir. Bu harekat sırasında; masum sivillerin, dost unsurların, tarihi ve kültürel varlıklar ile çevrenin zarar görmemesi için her türlü tedbir alınmıştır” denildi.

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