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  • KİPTAŞ Genel Müdüründen Erdoğan’ı terletecek soru. Erdoğan 1 yılda evleri tamamlarız dedi İSDEMİR üretime ara verdi

KİPTAŞ Genel Müdüründen Erdoğan’ı terletecek soru. Erdoğan 1 yılda evleri tamamlarız dedi İSDEMİR üretime ara verdi

Türkiye’nin en büyük demir üreticilerinden İskenderun Demir ve Çelik’in üretime ara vermesini hatırlatan KİPTAŞ müdürü Ali Kurt, “1 yılda konutların hepsini üreteceğiz açıklamasına bu açıdan da bakın lütfen!” dedi. Erdoğan konutların 1 yılda tamamlanacağını açıklamıştı.

Haber Giriş: 14 Şubat 2023 Salı - 14:45
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KİPTAŞ Genel Müdürü Ali Kurt’tan Erdoğan’ı terletecek soru. Erdoğan 1 yılda evleri tamamlarız dedi İSDEMİR üretime ara verdi

KİPTAŞ Genel Müdüründen Erdoğan’ı terletecek soru. Erdoğan 1 yılda evleri tamamlarız dedi İSDEMİR üretime ara verdi
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Deprem felaketinden bölgedeki sanayi kuruluşları da etkilendi. Bu kuruluşlardan bir tanesi de İskenderun Demir ve Çelik A.Ş. oldu.

İskenderun Demir ve Çelik A.Ş. deprem felaketi sonrasında üretim tesislerinde durum tespit çalışmasının sürdüğünü bildirdi. Şirketten KAP’a yapılan açıklamada, “Durum tespit çalışmalarına devam edilmektedir. Çalışmalar tamamlanıncaya kadar üretime ara verilmiş olup, konuya ilişkin gelişmeler ilerleyen günlerde kamuoyu ile paylaşılacaktır” denildi.

“BU AÇIDAN DA BAKIN”
Konuyla ilgili sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan KİPTAŞ Genel Müdürü Ali Kurt, “Türkiye'nin en büyük demir üreticilerinden biri deprem bölgesinde, üretime ara veriyor 1 yılda konutların hepsini üreteceğiz açıklamasına bu açıdan da bakın lütfen! Acilen Çevre illerde sağlam boş yapıların tespit edilip depremzedelere kiralanması en hızlı, gerçekçi çözümdür” dedi.

ERDOĞAN 1 YILDA TAMAMLAYACAĞIZ DEMİŞTİ
Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bütün bunların yanında, çadırlarda kalmayan, kalmak istemeyen vatandaşlarımızın da kira bedelini ödemek suretiyle konutlara geçmelerini sağlayacağız. İster Adıyaman'da gidilebilecek konutlar varsa, oralarda kira olarak veya farklı illere geçmek suretiyle, farklı illerde de kiralama suretiyle bir yıl itibariyle buralarda benim vatandaşlarım kalabilecek. Bu arada da biz, buradaki konutları inşa etmiş, yapmış olacağız” açıklamasında bulunmuştu.

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