14 Şubat 2023 Salı
İstanbul 5°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Depremin en net görüntüsü. Fay kırıklığı Google Earth'e işlendi

Deprem felaketinden sonra uyduların saptadığı yüzey kırığı Google Earth’e işlendi.

Haber Giriş: 14 Şubat 2023 Salı - 14:54
Takip Et

Depremde fay kırıklığı Google Earth'e işlendi

Depremin en net görüntüsü. Fay kırıklığı Google Earth'e işlendi
+
Aa
-

Güneydoğu Anadolu’da meydana gelen 2 büyük depremden 10 il ağır bir şekilde etkilendi. An itibariyle can kaybı 31 bini bulurken yaralı sayısı ise 80 bini geçti.

Mynet’te yer alan bilgilere göre, kendisini sismolog ve gazeteci olarak tanımlayan Joe Albant’ın yaptığı araştırma sonrası depreminin fay kırıklığı net bir şekilde ortaya çıktığı iddia edildi.

Albant bölgede 300 kilometrelik bir yüzey faylanması olduğu belirterek fayın hangi binaların altından ve yakınından geçtiğini gösteren uydu görüntülerini Google Erath’e işledi.

SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞTI

Fay kırığını harita üzerinde sarı bir çizgi şekilde işaretleyen Joe Albant, fayın etkilediği ilçeleri de gösterdi. Albant Twitter’dan yaptığı çalışmasına, “7.8 ilk deprem in uyduların saptatığı yüzey kırığını Google Earth'e işledim. 300 kmlik yüzey faylanması (Daha fazla olabilir).Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesi altından başlayıp havalimanı ve bir çok ilçede; okulları hastaneleri tam konum ya da çok yakından kesiyor” ifadelerini kullandı.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Süper Lig'de 17 takım kaldı: Sıralama değişti. İşte yeni puan durumu
1
﻿Süper Lig'de 17 takım kaldı: Sıralama değişti. İşte yeni puan durumu
﻿Süper Lig'de 17 takım kaldı: Sıralama değişti. İşte yeni puan durumu
﻿İspanyol ve Slovak kurtarma ekipleri zehir zemberek suçlama yapıp gittiler. “Türk hükümeti enkazlara iş makineleriyle girme kararı aldı; bunun parçası olamayız”
2
﻿İspanyol ve Slovak kurtarma ekipleri zehir zemberek suçlama yapıp gittiler. “Türk hükümeti enkazlara iş makineleriyle girme kararı aldı; bunun parçası olamayız”
﻿İspanyol ve Slovak kurtarma ekipleri zehir zemberek suçlama yapıp gittiler. “Türk hükümeti enkazlara iş makineleriyle girme kararı aldı; bunun parçası olamayız”
﻿Yayına geçtiklerinin farkında olmadan kahkaha atıp depremzedelerle dalga geçtiler
3
﻿Yayına geçtiklerinin farkında olmadan kahkaha atıp depremzedelerle dalga geçtiler
﻿Yayına geçtiklerinin farkında olmadan kahkaha atıp depremzedelerle dalga geçtiler
﻿Arınç’ın seçim ertelensin çıkışına İYİ partiden yanıt
4
﻿Arınç’ın seçim ertelensin çıkışına İYİ partiden yanıt
﻿Arınç’ın seçim ertelensin çıkışına İYİ partiden yanıt
﻿İmamoğlu’na ‘İngiliz uşağı’ diyen AKP’li ‘imar affı’na ‘Evet’ demiş
5
﻿İmamoğlu’na ‘İngiliz uşağı’ diyen AKP’li ‘imar affı’na ‘Evet’ demiş
﻿İmamoğlu’na ‘İngiliz uşağı’ diyen AKP’li ‘imar affı’na ‘Evet’ demiş
﻿9 Bin TL'lik montuyla depremzedelere hakaret eden Tuğrul Selmanoğlu'na tepki yağıyor
6
﻿9 Bin TL'lik montuyla depremzedelere hakaret eden Tuğrul Selmanoğlu'na tepki yağıyor
﻿9 Bin TL'lik montuyla depremzedelere hakaret eden Tuğrul Selmanoğlu'na tepki yağıyor
﻿Marmara Denizi 25 metre çekildi. Kandilli Rasathanesi'nden açıklama
7
﻿Marmara Denizi 25 metre çekildi. Kandilli Rasathanesi'nden açıklama
﻿Marmara Denizi 25 metre çekildi. Kandilli Rasathanesi'nden açıklama
﻿Rüyada bağırmak ne demek? Rüyada bağırmanın anlamı nedir?
﻿Rüyada bağırmak ne demek? Rüyada bağırmanın anlamı nedir?
﻿Rüyada bağırmak ne demek? Rüyada bağırmanın anlamı nedir?
﻿ Depremzede kadın anne oldu
﻿ Depremzede kadın anne oldu
﻿ Depremzede kadın anne oldu
﻿Yapay zeka sanatçıların da sesini kopyalıyor. Artık ses sanatçılığı da tarih olabilir
﻿Yapay zeka sanatçıların da sesini kopyalıyor. Artık ses sanatçılığı da tarih olabilir
﻿Yapay zeka sanatçıların da sesini kopyalıyor. Artık ses sanatçılığı da tarih olabilir
﻿Gönüllü madenci enkazda bulduğu altınları bakın ne yaptı
﻿Gönüllü madenci enkazda bulduğu altınları bakın ne yaptı
﻿Gönüllü madenci enkazda bulduğu altınları bakın ne yaptı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.