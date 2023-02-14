Depremin en net görüntüsü. Fay kırıklığı Google Earth'e işlendi

Güneydoğu Anadolu’da meydana gelen 2 büyük depremden 10 il ağır bir şekilde etkilendi. An itibariyle can kaybı 31 bini bulurken yaralı sayısı ise 80 bini geçti.

Mynet’te yer alan bilgilere göre, kendisini sismolog ve gazeteci olarak tanımlayan Joe Albant’ın yaptığı araştırma sonrası depreminin fay kırıklığı net bir şekilde ortaya çıktığı iddia edildi.

Albant bölgede 300 kilometrelik bir yüzey faylanması olduğu belirterek fayın hangi binaların altından ve yakınından geçtiğini gösteren uydu görüntülerini Google Erath’e işledi.

SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞTI

Fay kırığını harita üzerinde sarı bir çizgi şekilde işaretleyen Joe Albant, fayın etkilediği ilçeleri de gösterdi. Albant Twitter’dan yaptığı çalışmasına, “7.8 ilk deprem in uyduların saptatığı yüzey kırığını Google Earth'e işledim. 300 kmlik yüzey faylanması (Daha fazla olabilir).Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesi altından başlayıp havalimanı ve bir çok ilçede; okulları hastaneleri tam konum ya da çok yakından kesiyor” ifadelerini kullandı.