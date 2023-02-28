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Taha Duymaz'ın Instagram hesabından paylaşım 

Çektiği yemek videoları ile ünlenen sosyal medya fenomeni Taha Duymaz, Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler sonrası Hatay'da enkaz altında kalmış ve olaydan 12 gün sonra cansız bedeni çıkarılmıştı. Günler sonra Duymaz’ın ağabeyi, ünlü fenomenin sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.

Haber Giriş: 28 Şubat 2023 Salı - 16:14
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Taha Duymaz'ın Instagram hesabından paylaşım 

Taha Duymaz'ın Instagram hesabından paylaşım 
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Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depreme Hatay'da yakalanan sosyal medya fenomeni Taha Duymaz, kardeşi, eniştesi ve halası enkaz altında kalmıştı. 

12 gündür göçük altında olduğu binada arama ve kurtarma çalışmaları yapılan Duymaz kardeşlerin cansız bedenlerine ulaşılmıştı. 19 yaşındaki fenomenin ölümü ailesi ve sevenlerini yasa boğmuştu.

AĞABEYİ PAYLAŞIM YAPTI

Son olarak Taha Duymaz'ın cenazesinden 10 gün sonra ağabeyi Emre Duymaz, ünlü fenomenin sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.

Emre Duymaz paylaşımda şu sözlere yer verdi: 

"Selamünaleyküm arkadaşlar. Ben Emre, Taha’nın abisiyim. Bildiğiniz gibi Taha, Melek, Umut, halam ve eniştemi kaybettik. Bizim için çok zor bir durum. Ailemizden bir ada 5 kişi eksildi. Gerçekten bu durumu yaşamayan bilemez. İlk günden kardeşlerimi çıkarana kadar ordaydık.

Hatay’da gördüklerimiz çok kötüydü. İnsanlar çok zor durumdaydı. Çoğu insanın belki de yaşayacakları güzel hayatlar, hayalleri vardı. O gün hepsi enkazın altında kaldı. Hayatımızsa ömür boyu kalacak Taha kardeşimin anılarını elimizden geldiğince yaşatacağız. Sosyal medya hesapları ailemizde aktif kalacak."

Emre Duymaz sözlerine şu şekilde devam etti: 

"Taha yokluktan gelme bir çocuktu. Fenomen oldu olay oldu, vefat etti yine olay oldu. Sırf prim için, enkaz altında kalan bu çocuktan prim kasanlar oldu. Bu kötü insanların bu kadar alçalacağını bilmiyorduk. Ateş düştüğü yeri yakar gerçekten çok doğru bir sözmüş çünkü insanlık dışı davranışlar bu çocuk bu durumda bile size hakkını helal eder biliyorum. Ama benim diyeceğim, ben herkesi Allah’a havale ediyorum. Herkes yaşattığını yaşayacak bir gün. Keşke buradan bu paylaşımı yapmasaydım bu olanlar olmasaydı diyorum."

CZN BURAK'A TEŞEKKÜR ETTİ

Emre Duymaz bir sonraki paylaşımında ise depremden sonraki süreçte yanlarında bulunan CZN Burak adlı fenomene teşekkürlerini ileten bir gönderi yayımladı.

Taha Duymaz kimdir, kaç yaşındaydı? 

Çektiği yemek videoları ile ünlenen fenomen Taha Duymaz'ın iki kardeşi ile halasının Hatay'daki evinde göçük altında kaldığı haberini ilk olarak ablası Semiha Duymaz gözyaşlarıyla duyurmuş ve yardım istemişti. Sosyal medya fenomeni Taha Duymaz'dan günler sonra acı haber geldi. Depreme misafirliğe gittiği evde yakalanan Duymaz hayatını kaybetti.

AYLAR ÖNCEKİ VİDEOSU GÜNDEME GELMİŞTİ

Fenomenin aylar önce takipçileri ile yaptığı soru-cevap videosu sosyal medyada bir kez daha gündem olmuştu.

"AZ YAŞAYACAĞIMI DÜŞÜNÜYORUM"

Takipçilerinden gelen soruları cevaplayan Duymaz, "Gelecekteki planların nedir?" sorusuna "Ben geleceği görmüyorum bilmiyorum yarına da kadar kalır mıyım bilmiyorum. Ben bu kafadayım, az yaşayacağımı düşünüyorum. Ben çok yaşamam bence. Az yaşayacağımı düşündüğüm için geleceğe dair planlar kurmak istemiyorum. Hayal kursaydım aileme bakmaya devam ederdim. Her zaman iyi bir insan olmaya çalışıyorum zaten." cevabını verdi.

TAHA DUYMAZ KİMDİR?

Taha Duymaz, 1 Eylül 2003'te, Hatay'ın Yayladağı ilçesinde dünyaya geldi. 4. sınıfta eğitimine ara vermek zorunda kalan Taha Duymaz, ailesinin geçimine katkı sağlamak için bu kararı aldığını açıklamıştı.

Her fırsatta yemek yapmanın en büyük tutkusu olduğunu belirten Taha Duymaz, Youtube'da yayımladığı, evinin mutfağında çektiği yemek yapma videolarıyla binlerce insan tarafından tanındı.

TAHA DUYMAZ KİMDİR?

Taha Duymaz, 1 Eylül 2003'te, Hatay'ın Yayladağı ilçesinde dünyaya geldi. 4. sınıfta eğitimine ara vermek zorunda kalan Taha Duymaz, ailesinin geçimine katkı sağlamak için bu kararı aldığını açıklamıştı.

Her fırsatta yemek yapmanın en büyük tutkusu olduğunu belirten Taha Duymaz, Youtube'da yayımladığı, evinin mutfağında çektiği yemek yapma videolarıyla binlerce insan tarafından tanındı.

DEĞİŞİMİYLE KONUŞULUYORDU

Duymaz’ın kısa süre önce burun ameliyatı olduğu bilinirken aynı zamanda dudağı, çenesi, kulakları ve yanaklarında da estetik dokunuşlar olduğu iddia ediliyordu. Yüzündeki fiziksel değişimin ardından sosyal medya hesabından sıklıkla paylaşım yapan fenomen, takipçilerinden de çok sayıda beğeni ve yorum aldı.

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