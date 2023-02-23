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Çocukluk fotoğrafı bir kez daha yürekleri yaktı. Depremde hayatını kaybetmişti

Depreme Hatay'da yakalanan Taha Duymaz, günlerce enkaz altında kalmış, ne yazık ki hayatını kaybetmişti. Kardeşi Taha'nın çocukluk fotoğrafını paylaştı, yürekler bir kez daha yandı.

Haber Giriş: 23 Şubat 2023 Perşembe - 10:51
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Depremde hayatını kaybetmişti. Taha Duymaz'ın ocukluk fotoğrafı bir kez daha yürekleri yaktı.

Çocukluk fotoğrafı bir kez daha yürekleri yaktı. Depremde hayatını kaybetmişti
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Merkez üssü Kahramanmaraş'ta 6 Şubat'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremler, 10 ilimizde ağır yıkımlara yol açtı. Depreme kardeşiyle birlikte halasının evinde yakalanan sosyal medya fenomeni Taha Duymaz ve kardeşi Melek Duymaz enkaz altında kaldı.

Depremin 12'nci gününde ise iki kardeşin cansız bedenlerine ulaşıldı. Hatay'da son yolculuğuna uğurlanan Taha Duymaz ve kardeşi sevenlerini yasa boğdu.

Taha Duymaz'ın kardeşi Burak Duymaz, sosyal medya hesabından Taha'nın çocukluk fotoğrafını paylaştı. Fotoğrafı görenlerin yürekleri bir kez daha yandı

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