Depremde hayatını kaybeden Taha Duymaz son yolculuğuna uğurlandı. Kardeşi mezarı başından paylaştı

Merkez üssü Kahramanmaraş'ta 6 Şubat'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremler, 10 ilimizde ağır yıkımlara yol açtı.
Depreme kardeşiyle birlikte halasının evinde yakalanan sosyal medya fenomeni Taha Duymaz ve kardeşi Melek Duymaz enkaz altında kaldı.
Depremin 12'nci gününde ise iki kardeşin cansız bedenlerine ulaşıldı.
TAHA DUYMAZ'IN KARDEŞİNDEN DUYGUSAL PAYLAŞIM
Hatay'da son yolculuğuna uğurlanan Taha Duymaz ve kardeşi sevenlerini yasa boğdu. Burak Duymaz, sosyal medya hesabından Taha ve Melek'in mezarlarını paylaştı.
Kardeşleri için Kur'an okuttuklarını ifade eden Burak Duymaz, "Nurlar içinde uyuyun" notunu düştü.
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