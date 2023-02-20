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Depremde hayatını kaybeden Taha Duymaz son yolculuğuna uğurlandı. Kardeşi mezarı başından paylaştı

Kahramanmaraş'ta meydana gelen deprem felaketinde enkaz altında kalan sosyal medya fenomeni Taha Duymaz ve kardeşinden 12 gün sonra acı haber geldi. Duymaz'ın mevlidinden görüntü paylaşan kardeşi daha sonra mezarı başından paylaşım yaptı. Burak Duymaz paylaşımlarıyla yürekleri yaktı.

Haber Giriş: 20 Şubat 2023 Pazartesi - 16:04
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Kardeşi depremde hayatını kaybeden Taha Duymaz’ın mezarı başından paylaştı

Depremde hayatını kaybeden Taha Duymaz son yolculuğuna uğurlandı. Kardeşi mezarı başından paylaştı
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Merkez üssü Kahramanmaraş'ta 6 Şubat'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremler, 10 ilimizde ağır yıkımlara yol açtı.

Depreme kardeşiyle birlikte halasının evinde yakalanan sosyal medya fenomeni Taha Duymaz ve kardeşi Melek Duymaz enkaz altında kaldı.

Depremin 12'nci gününde ise iki kardeşin cansız bedenlerine ulaşıldı.

TAHA DUYMAZ'IN KARDEŞİNDEN DUYGUSAL PAYLAŞIM

Hatay'da son yolculuğuna uğurlanan Taha Duymaz ve kardeşi sevenlerini yasa boğdu. Burak Duymaz, sosyal medya hesabından Taha ve Melek'in mezarlarını paylaştı.

Kardeşleri için Kur'an okuttuklarını ifade eden Burak Duymaz, "Nurlar içinde uyuyun" notunu düştü.

 

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