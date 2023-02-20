Taha Duymaz enkaz altındaydı vicdansız insanlar neler neler paylaştı

Yaklaşık 3 sene önce, 5 metrekarelik evinin mutfağında yaptığı yöresel lezzetleri ve farklı tarifleri sosyal medya hesabından paylaşarak ünlü olan Taha Duymaz, bir hafta önce geldiği Hatay kent merkezinde, ziyaretine gittiği halası Hülya Demiralp’in (45) evinde depreme yakalandı.



Akevleri Mahallesi Saray Apartmanı’nda bulunan ev yıkıldı, Duymaz ile kız kardeşi Melek Nur Duymaz, kuzeni Umut Duymaz, halası Hülya ve eniştesi Cuma Demiralp (47) enkaz altında kaldı.



Duymaz için günlerdir beklenen iyi haber gelmedi. 6 Şubat’tan buna yana süren arama çalışmalarında Taha Duymaz ile kız kardeşi Melek Nur Duymaz'ın cansız bedenlerine 17 Şubat’ta ulaşıldı.



11 günlük umutlu bekleyiş esnasında ise Taha için sosyal medyadan yapılan paylaşımlar “pes artık!” dedirtti. İnternette türlü zorbalıklara maruz kalan Taha enkaz altında da rahat bırakılmadı.



“Herkese geçmiş olsun. Allah yar ve yardımcıları olsun. Olsun ama Taha hariç. Taha enkaz altında kalsın”dan, “Beton acısına ne iyi gelir abi”ye; “Kalk 2 dakika sil şunu. Sonra tekrar enkaz altına gidip ölürsün”den, “Sen ölmedin mi daha”ya kadar çok sayıda iğrenç yorum yapıldı.



İşte o yorumlardan bazıları:

















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