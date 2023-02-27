Yakın arkadaşı Taha Duymaz'ın annesinin sağlık durumunu paylaştı. Fenomenin cansız bedenine günler sonra ulaşılmıştı

Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerinde büyük yıkıma neden olduğu Hatay'da enkaz altında kalan isimlerden biri de sosyal medya fenomeni Taha Duymaz olmuştu. Duymaz'ın cansız bedenine günler sonra ulaşılmıştı.

Enkaz çalışmalarından sık sık paylaşım yapan Duymaz'ın arkadaşı şarkıcı Ragib Narin hayatını kaybeden genç fenomenin annesiyle pozunu paylaştı.

"O BANA TAHA'NIN EMANETİ..."

Ragib Narin paylaşımında "Taha kadar Meryem annemi de soran olmuş. Merak

etmeyin o iyi oluyor çok şükür, çünkü oğlunun cennette olduğuna çok emin ve bir fani genç olarak oranın buradan çok daha güzel olduğuna ikna ettim kendisini. Aynı zamanda Taha'nın en büyük amacı seni mutlu görmek dedim, onu üzmek yok diye o bana Taha'nın emaneti" dedi.

Ünlü isim ayrıca Taha Duymaz'ın depreme yatakta yakalandığını açıklayarak "Yorgana sarılı bulunmuş ve vücudu tertemiz hiç şişmemiş ve kokusuz şekilde. Tıpkı hayatı gibi" dedi.