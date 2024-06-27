Talihsiz kadın boşluğa düştü

Mersin'de bir ticari araç önce bir minibüse, ardından kaldırımda yürüyen bir kadına çarptı. Kadın çarpmanın etkisi ile yandaki boşluğa düştü. Talihsiz kadının kaza sırasında aşağı uçuşu güvenlik kamerasına yansıdı.

E.E'nin kullandığı hafif ticari araç, Pirireis Mahallesi Gazi Mustafa Kemal Bulvarı üzerinden bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkarak önce önünde giden minibüse, sonrasında da yol kenarında yürüyen B.M. adlı kadına çarptı. B.M. aracın çarpması yetmiyor gibi bir de boşluğa düştü.

SÜRÜCÜ GÖZALTINDA

Kazaya şahit olanların ihbarı üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. Kazada ağır yaralanan B.M. sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Sürücü E.E. ise polis ekipleri tarafından alındı.