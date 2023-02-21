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Taner Savut hakkında şok iddia. DNA örneği istediler

Kendisine günlerdir ulaşılamayan Hatayspor Sportif Direktörü Taner Savut için DNA örneği istediler. Ağabeyi DNA örneği vermek için Adana’ya gitti.

Haber Giriş: 21 Şubat 2023 Salı - 10:00
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Taner Savut için DNA örneği istediler

Taner Savut hakkında şok iddia. DNA örneği istediler
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Yaşanan depremlerden sonra Hatay’da yıkılan Rönesans Rezidans enkazında yapılan arama ve kurtarma çalışmaları sırasında geçtiğimiz günlerde Hataysporlu futbolcu Atsu'nun cansız bedenine ulaşıldı. Ancak aynı binada kaldığı bilinen Hatayspor Sportif Direktörü Taner Savut'tan ise bugüne kadar haber alınamadı.

AĞABEYİ ADANA'YA GİTTİ

Enkaz başında Taner Savut’un ailesinin bekleyişi sürerken; önemli bir gelişme yaşandı. Adana'dan bir kişinin aileyi arayarak hastanede Taner Savut'a benzeyen bir kişinin cenazesi olduğunu söyledi. Bunun üzerine Savut'un ağabeyi Ali Savut Adana'ya giderek DNA örneği verdi.

Yapılacak DNA testinin ardından cenazenin Taner Savut'a ait olup olmadığı gelecek netlik kazanacak.

MÜGE ANLI DA SAVUT’U ARIYOR

Fenerbahçe'nin eski kalecisi olan ve Savut'u yakından tanıyan Fevzi Layic ise Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınına telefonla bağlandı.

Layic, "Rönesas'ın enkazının kaldırıldığı açıklandı. Ancak kendisinden bir haber yok. Fakat bir taraftan deniyor ki: Kendinde olmayabilir yakın hastanelerde olabilir. Enkazdan çıkmak kolay bir iş değil, belki tanıyan olmamıştır bir hastanededir. Bizim arkadaşımız olduğu için biz bir haber almak istiyoruz. Ailesi kızları eşi bütün ailesi arıyoruz. Sizin aracığınızla bir farkındalık oluşturursak ben çok teşekkür ederim" dedi.

Müge Anlı da "Herkesin yakınını araması çok doğal. Ben sizin gibi hayranı olduğun bir kişiyle bu şekilde konuşmak istemezdim. Allah'tan ümit kesilmez. Belki dediğiniz gibi bilinci yerinde değildir. Bir yerlerdedir" ifadelerini kullandı.

 

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