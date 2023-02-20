Takım arkadaşı açıkladı. 2002’de büyük bir kazadan kurtulan Taner Savut için umutlu bekleyiş sürüyor

Christian Atsu’nun Rönesans Rezidans’ta cansız bedenine ulaşılmasından sonra gözler Taner Savut’a çevrilmiş durumda. Hatayspor Sportif Direktörü Savut’a henüz ulaşılabilmiş değil. Arama çalışmalarının devam ettiği günlerde eski takım arkadaşı Hakan Olgun, Taner Savut hakkında umutlu konuştu.

2002’DE BERABER ÖLÜMDEN DÖNDÜK

Spor Arena’nın haberine göre, Bir dönem Fenerbahçe forması da giyen eski futbolcu Taner Savut'un Sakaryaspor'dan takım arkadaşı kaleci Hakan Olgun, 48 yaşındaki Savut için umudunu koruduğunu söyledi.

Tüm Türkiye’ye baş sağlığı dileyen eski kaleci Hakan Olgun, umudunu kesmediğini belirterek çalışmaların aralıksız devam etmesini. 7 Eylül 2002 yılında birlikte forma giydiği Taner Savut ile birlikte kaza geçirdiğini aktaran Olgun, “Sakaryaspor’da forma giydiğimiz dönemde Sivasspor maçına giderken Yozgat ili Akdağmadeni mezrasında otobüsümüz şarampole uçtu. O kazada 6 kişi ölmüştü. Taner ile birlikte o kazadan sağ çıkmıştık. Taner’den ikinci bir iyi haber bekliyorum” dedi.

UMUDUMU YİTİRMEDİM

Taner Savut için umutlu olduğunu belirten Olgun, "Allah milletimize ülkemize ve dünyaya böyle bir felaket asla yaşatmasın. Başta milletimizin haricinde Hatayspor teknik direktörü Volkan Demirel ve Gökhan Zan olmak üzere bu afette kaybettiklerimizin ve spor camiasının da başı sağ olsun. Yaralı kurtulanlar için de acil şifalar dilerim. Ben hala umudumu yitirmedim, başta arkadaşım Taner Savut olmak üzere göçük altında kalıp hala yaşadığına inandığım birçok vatandaşımız olduğuna inanıyor ve hissediyorum” dedi.