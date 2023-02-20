20 Şubat 2023 Pazartesi
İstanbul 9°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Spor
  • >
  • Takım arkadaşı açıkladı. 2002’de büyük bir kazadan kurtulan Taner Savut için umutlu bekleyiş sürüyor

Takım arkadaşı açıkladı. 2002’de büyük bir kazadan kurtulan Taner Savut için umutlu bekleyiş sürüyor

Hatay’da yıkılan Rönesans Rezidans’ta yaşayan ve kendisine henüz ulaşılamayan Hatayspor Sportif Direktörü Taner Savut’u arama çalışmaları devam ediyor. Savut hakkında konuşan eski takım arkadaşı 2002’de büyük bir kazadan nasıl sağ çıktıklarını anlattı.

Haber Giriş: 20 Şubat 2023 Pazartesi - 09:36
Takip Et

Rönesans Rezidans enkazındaki Taner Savut için umutlu bekleyiş sürüyor

Takım arkadaşı açıkladı. 2002’de büyük bir kazadan kurtulan Taner Savut için umutlu bekleyiş sürüyor
+
Aa
-

Christian Atsu’nun Rönesans Rezidans’ta cansız bedenine ulaşılmasından sonra gözler Taner Savut’a çevrilmiş durumda. Hatayspor Sportif Direktörü Savut’a henüz ulaşılabilmiş değil. Arama çalışmalarının devam ettiği günlerde eski takım arkadaşı Hakan Olgun, Taner Savut hakkında umutlu konuştu.

2002’DE BERABER ÖLÜMDEN DÖNDÜK

Spor Arena’nın haberine göre, Bir dönem Fenerbahçe forması da giyen eski futbolcu Taner Savut'un Sakaryaspor'dan takım arkadaşı kaleci Hakan Olgun, 48 yaşındaki Savut için umudunu koruduğunu söyledi.

Tüm Türkiye’ye baş sağlığı dileyen eski kaleci Hakan Olgun, umudunu kesmediğini belirterek çalışmaların aralıksız devam etmesini. 7 Eylül 2002 yılında birlikte forma giydiği Taner Savut ile birlikte kaza geçirdiğini aktaran Olgun, “Sakaryaspor’da forma giydiğimiz dönemde Sivasspor maçına giderken Yozgat ili Akdağmadeni mezrasında otobüsümüz şarampole uçtu. O kazada 6 kişi ölmüştü. Taner ile birlikte o kazadan sağ çıkmıştık. Taner’den ikinci bir iyi haber bekliyorum” dedi.

UMUDUMU YİTİRMEDİM

Taner Savut için umutlu olduğunu belirten Olgun, "Allah milletimize ülkemize ve dünyaya böyle bir felaket asla yaşatmasın. Başta milletimizin haricinde Hatayspor teknik direktörü Volkan Demirel ve Gökhan Zan olmak üzere bu afette kaybettiklerimizin ve spor camiasının da başı sağ olsun. Yaralı kurtulanlar için de acil şifalar dilerim. Ben hala umudumu yitirmedim, başta arkadaşım Taner Savut olmak üzere göçük altında kalıp hala yaşadığına inandığım birçok vatandaşımız olduğuna inanıyor ve hissediyorum” dedi.

 

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Mc Donalds’ın fakir menüsü tepkilerin ardından buhar oldu
1
﻿Mc Donalds’ın fakir menüsü tepkilerin ardından buhar oldu
﻿Mc Donalds’ın fakir menüsü tepkilerin ardından buhar oldu
﻿SGK uzmanı Erdursun EYT'lilere yatacak ilk maaşın tarihini açıkladı
2
﻿SGK uzmanı Erdursun EYT'lilere yatacak ilk maaşın tarihini açıkladı
﻿SGK uzmanı Erdursun EYT'lilere yatacak ilk maaşın tarihini açıkladı
﻿Bahçeli 99’da depremzedelere tuvalete camiye duşa denize gidin diyen bakana nasıl sahip çıkmıştı?
3
﻿Bahçeli 99’da depremzedelere tuvalete camiye duşa denize gidin diyen bakana nasıl sahip çıkmıştı?
﻿Bahçeli 99’da depremzedelere tuvalete camiye duşa denize gidin diyen bakana nasıl sahip çıkmıştı?
﻿Meteoroloji'den yarın için birçok ile kar uyarısı. Bu illerde yaşayanlar dikkat
4
﻿Meteoroloji'den yarın için birçok ile kar uyarısı. Bu illerde yaşayanlar dikkat
﻿Meteoroloji'den yarın için birçok ile kar uyarısı. Bu illerde yaşayanlar dikkat
﻿Dilan Çıtak Diyanetin 'Evlatlık Fetvası'nı duyunca çıldırdı
5
﻿Dilan Çıtak Diyanetin 'Evlatlık Fetvası'nı duyunca çıldırdı
﻿Dilan Çıtak Diyanetin 'Evlatlık Fetvası'nı duyunca çıldırdı
﻿Validen acı itiraf: Açıklanan rakamlardan 5 kat daha kötü
6
﻿Validen acı itiraf: Açıklanan rakamlardan 5 kat daha kötü
﻿Validen acı itiraf: Açıklanan rakamlardan 5 kat daha kötü
﻿Kılıçdaroğlu'ndan YÖK ve iktidara çok sert çıkış: Nasıl tehdit ettiğinizi biliyorum
7
﻿Kılıçdaroğlu'ndan YÖK ve iktidara çok sert çıkış: Nasıl tehdit ettiğinizi biliyorum
﻿Kılıçdaroğlu'ndan YÖK ve iktidara çok sert çıkış: Nasıl tehdit ettiğinizi biliyorum
﻿Müthiş gözlük piyasaya geliyor. Tanıtım tarihi belli oldu
﻿Müthiş gözlük piyasaya geliyor. Tanıtım tarihi belli oldu
﻿Müthiş gözlük piyasaya geliyor. Tanıtım tarihi belli oldu
﻿Bir bacağı protez olan gazinin yürümesini bel fıtığı da engelleyemedi
﻿Bir bacağı protez olan gazinin yürümesini bel fıtığı da engelleyemedi
﻿Bir bacağı protez olan gazinin yürümesini bel fıtığı da engelleyemedi
﻿Ancelotti'den saygı duruşu isyanı: Türkiye'ye de saygısızlık
﻿Ancelotti'den saygı duruşu isyanı: Türkiye'ye de saygısızlık
﻿Ancelotti'den saygı duruşu isyanı: Türkiye'ye de saygısızlık
﻿Facebook ücretli abonelik sistemine geçeceğini açıkladı. Ne kadar olacak
﻿Facebook ücretli abonelik sistemine geçeceğini açıkladı. Ne kadar olacak
﻿Facebook ücretli abonelik sistemine geçeceğini açıkladı. Ne kadar olacak
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.