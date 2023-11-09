Bu karikatüre gülelim mi ağlayalım mı siz karar verin. Emre Ulaş Çizdi

Gündemde olan konuları tek karede anlatan ödüllü karikatürist Emre Ulaş, Yargıtay’ın AYM üyeleri hakkında hem kararı bağlayıcı olmasına rağmen uygulamayıp üzerine bir de AYM üyeleri hakkında suç duyurusunda bulunmasını öyle bir çizdi ki, bu karikatüre gülünür mü ağlanır mı sorusunu kafalarda oluşturdu.

İşte ikilemde bırakan o karikatür:

Karikatürde Can Atalay hakkında tahliye kararı veren AYM’nin, kararını uygulamayıp birde üzerine AYM üyeleri hakkında suç duyurusunda bulunan Yargıtay’ın verdiği kararın aslında Hukuka bir darbe olduğu resmedildi.