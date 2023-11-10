Karikatürlerin en fenası geldi. Emre Ulaş çizdi

Mizahın usta ismi Emre Ulaş'tan karikatürlerin en fenası geldi. Ulaş, Anayasa Mahkemesi ve Yargıtay arasındaki çizdi.

KAYNAK: Haber Merkezi
Karikatürlerin en fenası geldi. Emre Ulaş çizdi

Gülmecenin ve mizahın usta ismi karikatürist Emre Ulaş, karikatürlerin en fenasını çizdi.

AYM ve Yargıtay arasında yaşanan kriz sonrası, Erdoğan ve Bahçeli'yi resmeden Emre Ulaş, yargının geldiği noktayı gözler önün serdi.

İşte Emre Ulaş'ın o karikatürü:

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NE OLMUŞTU?

TİP milletvekili Can Atalay üzerinden başlayan tartışmalar Yargıtay'ın AYM üyeleri hakkında suç duyurusunda bulunmasıyla başka bir boyuta ulaşmıştı.

Erdoğan, son olarak yaptığı açıklamada AYM'yi eleştirip Yargıtay'ın kararına destek çıkmıştı.

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