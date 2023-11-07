Kılıçdaroğlu’nun etrafındaki etten duvarı çizdi. Emre Ulaş’tan ‘danışman’ karikatürü

Hicvin ustası, karikatürist Emre Ulaş, CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun etrafındaki etten duvarı çizdi.

KAYNAK: Haber Merkezi
Kılıçdaroğlu’nun etrafındaki etten duvarı çizdi. Emre Ulaş’tan ‘danışman’ karikatürü

Usta karikatürist Emre Ulaş’ın çizdiği karikatürde Kılıçdaroğlu'nun etrafındaki ‘danışmanlar’ tarafından kuşatıldığı ve bazı telkinlerde bulunulduğu görülüyor.

Danışmanlarının ‘kahve pişiren’ Kılıçdaroğlu’na ‘kahveyi tuzlu yapmasını’ ve ‘kahveyi iyice kaynatması’ telkin ediliyor.

İşte Emre Ulaş’ın o karikatürü:

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NE OLMUŞTU?

Geçen hafta sonu gerçekleştirilen CHP’nin 38. Olağan Kurultayı’nda Kılıçdaroğlu’nun genel başkanlık yarışından çekilmeye karar verdiği anlarda etrafındaki danışmanlarının çekilmemesi yönünde baskı yaptığı anların görüntüsü ülkede gündem olmuştu.

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