İşte Japonya'daki deprem sistemi. Binalar büyük sarsıntıları kolayca atlatıyor

Binalar büyük sarsıntıları kolaylıkla atlatıyor. Japonlar büyük depremlerden işte böyle kurtuluyor. Adı deprem izolatörü. Bir tarafı temele bir tarafı da kolonlara bağlanıyor. Böylelikle deprem hafif hissediliyor, binlara çökmüyor. Depremde yatay kuvvetin üst yapıya aktarımını engelliyor. Japonlar buldukları bu sistemi viyadüklerde bile uyguluyor. Yani yapının nerede olduğu önemli değil. Deprem ne kadar kuvvetli olursa olsuz üst yapıda çok az hissediliyor. Böylece yapı depremi atlatıyor.

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